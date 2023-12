Lo showrunner della serie Warrior Nun, Simon Barry, ha parlato della trilogia di film annunciata a giugno, confermando che non sarà coinvolto.

Durante una recente intervista, condivisa da The OCS Newsletter, lo showrunner ha spiegato:

All’epoca non sapevo che ci sarebbero stati tre film, ho pensato sarebbe stato solo uno. E quindi ero realmente felice. Non stavo pensando a me stesso in quel momento, stavo pensando ai fan e a quello che volevano, e al fatto che ci fosse un’opportunità per far continuare la storia. Lavoro per molte realtà diverse e su molti show.

Barry ha proseguito raccontando:

Non appena Warrior Nun è stata cancellata, ho iniziato a cercare altro lavoro… Nella mia mente devo pagare le bollette, devo sfamare la mia famiglia. Quindi, come professionista, non stavo volendo che accadesse nulla relativo a Warrior Nun. Ero lì fuori, facendo quello che faccio, quello che ho fatto per 30 anni, ovvero raccontare storie, trovare storie, realizzare storie, tutto lì. L’annuncio che questa società fosse interessata è sembrata solo una cosa che avrebbe reso felici i fan. Non stavo mettendo nessun contesto per me stesso, era solo una buona notizia. Punto. Solo dopo mi sono reso conto che il loro progetto per realizzare il film non sarebbe realmente stato simile a quello che era lo show televisivo. E quelli sono i loro affari, non i miei, e io sono assunto per compiere un lavoro. Quindi possono fare tutto quello che vogliono. E lo rispetto. E, al tempo stesso, sto ancora lavorando con Netflix, quindi devo rispettare la loro decisione.

La trilogia di film, secondo le prime indiscrezioni e notizie, rappresenterà l’inizio di un universo condiviso per il franchise, con in programma film e show televisivi.

Ben Dunn, creatore del fumetto, si è inoltre occupato di un concorso per il redesign di un Halo.

I fan hanno già iniziato da tempo una nuova campagna con l’hashtag #SaveOURWarriorNun sostenendo che vogliono una continuazione della serie, la cui storia è rimasta in sospesa.

