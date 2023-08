Qualche settimana fa Simon Barry ha annunciato il salvataggio di Warrior Nun, dopo che Netflix aveva cancellato la serie dopo due stagioni scatenando una grande campagna di protesta da parte dei fan. Oggi è il produttore esecutivo Dean English a svelare che Warrior Nun tornerà… come trilogia di film, verosimilmente previsti per un uscita al cinema.

Questo il messaggio di English, che potete vedere più sotto:

Devo cominciare ringraziando tutti voi leali fan. È grazie a voi e alla vostra incredibile energia che continuiamo a insistere per raccontare queste storie. Siete voi a far sì che ne valga davvero la pena. Quindi grazie mille per il vostro costante sostegno. Sono molto felice di annunciare che Warrior Nun tornerà come trilogia di film cinematografici. Ripeto, una trilogia di lungometraggi cinematografici. Tre. Una cosa di cui dobbiamo parlare è lo sciopero che coinvolge attori e sceneggiatori di Hollywood. A causa di esso, non possiamo fare altri annunci a riguardo.

Non sono disponibili altri dettagli, se non che la Perfect Circle Productions e la Productivity Media, che sono proprietarie del copyright della serie, non coinvolgeranno Netflix nei film.

Basata sui personaggi del fumetto creato da Ben Dunn, Warrior Nun era uscita nel luglio del 2020. All’epoca Netflix rinnovò la serie il mese successivo. La cancellazione è arrivata un po’ a sorpresa, visto che la seconda stagione era rimasta nella top-ten delle serie più viste per tre settimane. I fan si sono subito attivati lanciando gli hashtag #renewwarriornun e #savewarriornun, con cui hanno tempestato i social (in particolare i post di Netflix dedicati ad altre serie), organizzando rewatch party sui social e acquistando spazi pubblicitari su cartelloni in giro per il mondo.