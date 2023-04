Max ha condiviso il teaser della stagione 3 di Warrior, svelandone la data di uscita: giovedì 29 giugno.

La serie è ambientata alla fine del diciannovesimo secolo e si basa sugli scritti della leggenda delle arti marziali Bruce Lee.

La storia riprenderà dopo che degli scontri causati dalle tensioni razziali hanno sconvolto Chinatown. Mai Ling (Dianne Doan) usa i suoi legami con il governo per consolidare il potere. Nel frattempo Ah Sahm (Andrew Koji) e l’Hop Wei devono trovare nuovi modi per sopravvivere.

Ecco una foto tratta dagli episodi inediti:

Josh Stoddard, co-schowrruner e produttore della serie, ha anticipato che i poliziotti faranno inoltre rispettare delle nuove ordinanze, molto crudeli, ideate per punire i cinesi. I protagonisti saranno disperati e cercheranno nuovi modi per andare avanti. Questo vorrà dire prendersi nuovi rischi, stringere delle difficili alleanze e compiere degli enormi tradimenti che obbligheranno tutti a confrontarsi con delle verità, mentre Ah Sahm esplorerà la tensione esistente a causa dell’essere un gangster e dover invece diventare un eroe per la sua gente.

Koji, inoltre, ha sottolineato che il suo personaggio diventerà maggiormente esperto nelle arti marziali, situazione che l’ha portato ad allenarsi quotidianamente con esperti in Corea e in Sud Africa.

Evan Endicott, co-showrunner e produttore, ha inoltre sottolineato che Sahm è diventato una specie di leggenda locale dopo aver sconfitto gli irlandesi. Gli abitanti lo conoscono per nome, ma lui non ama l’attenzione e l’idea di essere considerato un eroe. Quando la polizia attaccherà la sua comunità, tuttavia, dovrà decidere per chi combattere e per cosa.

Fonte: Deadline