ha pubblicato un nuovo trailer per, la nuova serie di David Wire che andrà in onda a fine aprile.

Si tratta di una miniserie in 6 episodi, che inizierà il prossimo 25 aprile, tra i protagonisti Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, McKinley Belcher III e svariati volti noti di The Wire, tra cui Jamie Hector, Darrell Britt-Gibson, Delaney Williams e Tray Chaney.

Basata sull’omonimo saggio del giornalista del Baltimore Sun Justin Fenton, vede una cospirazione senza precedenti che sta avvenendo tra le fila della polizia e Jenkins (Bernthal) decide di sfruttarla invece che porre fine al problema. Con l’aiuto dei membri del suo gruppo l’uomo inizia a rubare alla città, appropriandosi di migliaia di dollari trovati nelle case dei cittadini e sfruttando a proprio favore l’attività del narcotraffico, creando inoltre false prove per evitare le indagini degli Affari Interni. I loro crimini sono passati inosservati per anni, causando condanne ingiuste, la morte di un innocente e la misteriosa morte di un poliziotto ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla testa, ucciso solo il giorno prima della sua testimonianza in tribunale.

