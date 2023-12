A sorpresa, alla vigilia dell’uscita dell’ultimo episodio della seconda stagione di What If…? i Marvel Studios hanno lanciato una clip della terza stagione, permettendoci di dare un primo sguardo al futuro della serie.

I nove episodi della seconda stagione sono stati lanciati su Disney+ tra il 22 e il 30 dicembre, raccontando nove diverse storie ambientate nei vari universi Marvel, con storie come il ritorno di Captain Carter, Nebula che si unisce ai Nova Corps e il debutto di Kahhori, una nuova supereroina nativa americana creata per la serie.

Nella clip inedita vediamo il Soldat d’Inverno e Red Guardian in abiti da civili, mentre viaggiano in auto e incappano in un posto di blocco della polizia. Non sappiamo quando la serie tornerà in onda, verosimilmente non dovranno passare quasi due anni come questa volta, e il lancio di questa preview lascia immaginare che i nuovi episodi potrebbero arrivare già nel 2024.

Fonte: Marvel.com

