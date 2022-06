ha rinnovatoper una stagione 5 e 6, e per l’occasione ha anche pubblicato il primo teaser trailer della stagione 4.

La stagione 4 ripartirà negli Stat Uniti il prossimo 12 luglio, mentre Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX ha commentato così il rinnovo:

C’è ancora molta vitalità nei nostri vampiri preferiti di Staten Island e FX non potrebbe essere più entusiasta di impegnarsi in due stagioni aggiuntive per questa serie fenomenale. What We Do in the Shadows eccelle a tutti i livelli, dal cast brillante e le sorprendenti guest star ai produttori, sceneggiatori, registi e troupe. Non vediamo l’ora che tutti si godano la quarta stagione, sapendo che le prossime due sono in arrivo.

La serie What We Do in the Shadows si basa sul mockumentary del 2014 con protagonisti Taika Waititi, Clement, Jonathan Brugh e Ben Fransham, che interpretavano vampiri che vivevano nella città di Wellington, Nuova Zelanda, e affrontavano i problemi della vita quotidiana. La serie è stata scritta da Waititi e Clement e nel cast ci sono Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demtriou e Harvey Guillen.

