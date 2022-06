La stagione 4 di What We Do In The Shadows arriverà sugli schermi di FX il 12 luglio e online è stato condiviso un divertente nuovo trailer.

Nelle puntate inedite della comedy ispirata al film di Jemaine Clement e Taika Waititi, si segue quello che accade ai coinquilini Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin Robinson (Mark Proksch) mentre affrontano il mondo moderno a Staten Island insieme al loro umano Guillermo (Harvey Guillén).

Nel finale della terza stagione Nandor, Guillermo e Nadja hanno lasciato proprio Staten Island mentre Laszlo è rimasto a casa per occuparsi della creatura che è uscita dal petto del defunto Colin Robinson, ovvero Baby Colin. Quando i vampiri tornano nella loro residenza di Staten Island trovano la struttura in decadenza e senza soldi per ripararla. Mentre l’eterna ricerca dell’amore compiuta da Nandor sembra finalmente raggiungere i suoi risultati, Nadja realizza finalmente il suo sogno di aprire un nightclub. Laszlo cerca di risolvere le questioni legate al crescere Baby Colin sperando che sia qualcosa in più oltre a energia di vampiro. Guillermo, inoltre, si ritrova in un percorso potente emozionante che sfiora il suo amore per la famiglia e per gli altri.

Fonte: ComicBook