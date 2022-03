Ladidebutterà su Peacock il prossimo 15 marzo, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo

Come lascia intuire il video, che potete vedere qui sopra, la stagione 2 vedrà Johnson (Uli Latukefu) lasciar andare la sua carriera nel football per concentrarsi sulla carriera da wrestler. Nel trailer possiamo vedere il giovane dire al padre che vuole proseguire nell’attività di famiglia.

La prima stagione di Young Rock è disponibile su Now. Non sappiamo ancora se la seconda stagione sarà trasmessa in contemporanea o se arriverà quando sarà conclusa.

La serie Young Rock racconta tre fasi della vita di Dwayne Johnson, coinvolto come produttore esecutivo del progetto creato da Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat). Adrian Groulx ha il ruolo del protagonista da bambino, Bradley Constant recita nelle scene in cui è un teenager e Uli Latukefu in quelle in cui è un giovane adulto. Johnson, inoltre, appare in più di una puntata in cui si immagina la sua campagna elettorale per diventare il Presidente degli Stati Uniti.

