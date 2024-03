Zack Snyder ha rivelato che da tempo vorrebbe realizzare una serie tratta dal romanzo La fonte meravigliosa scritto da Ayn Rand, ma Netflix ha rifiutato la sua proposta.

Il regista ha raccontato, durante il podcast di Joe Rogan (di cui potete trovare un interessante riepilogo nel nostro articolo):

Sì, ne abbiamo parlato molto. Nessuno vuole La fonte meravigliosa ma è quello che volevo fare. L’ho proposto a loro perché ho scritto questo super adattamento di quel romanzo. Penso sarebbe fantastico ma nessuno vuole realizzarla perché pensano sia tabù. Any Rand è tabù. Non lo so. Lei lo è tra gli intellettuali perché pensano sia fascista e il romanzo sia una propaganda fascista. Non è il motivo per cui mi piace il romanzo. Mi piace perché, secondo me, è un commento diretto alla realizzazione di un film.

Zack ha quindi aggiunto:

Si tratta di un film su un architetto che non realizza gli edifici che tutti vogliono faccia e sulla lotta che affronta per realizzare gli edifici nel modo in cui vuole realizzarli. Ovviamente, mi piace quell’idea. Sono certo che ci siano moltissimi registi che non amano La fonte meravigliosa, ma penso semplicemente dica così tanto. Ayn Rand lo ha scritto per rispondere direttamente agli appunti ricevuti a uno script che aveva ricevuto.

Snyder ha ricordato:

Aveva studiato questo film sui grattacieli e continuava a proporre versioni della sceneggiatura e continuavano a mandarle degli appunti, fino a quando era irriconoscibile. E poi ha capito che era quello che accadeva per lavorare. Riceve degli appunti fino a quando si disintegra o scompare. Quella è una cosa che avevo e ho sempre voluto fare. Ma non so se il mondo me lo permetterà. La rivolta di Atlante? Va bene. Si può utilizzarlo. Sono piuttosto, esclusivamente, un fanatico di La fonte meravigliosa, anche perché è melodrammatico. Si tratta della cosa più melodrammatica di sempre.

Che ne pensate? Vorreste che Zack Snyder riuscisse a realizzare la sua serie tratta dal libro La fonte meravigliosa?

Fonte: Joe Rogan Experience

