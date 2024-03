Studio Mappa ha pubblicato un trailer per la nuova serie originale Zenshu, in arrivo prossimamente.

Come potete vedere nel trailer qui sopra, Zenshu parla di una ragazza di nome Natsuko Hirose che da artista in erba si ritrova a diventare un’animatrice e tutte le sfide che questo cambio comporta. Di seguito la sinossi pubblicata da Mappa:

Dopo essersi diplomata al liceo, Natsuko Hirose inizia la sua carriera come animatrice. Il suo talento fiorisce rapidamente e fa il suo debutto come regista in pochissimo tempo. Il suo primo anime diventa un enorme successo, innescando un fenomeno sociale e guadagnandosi il riconoscimento come regista geniale emergente. Il suo prossimo progetto sarà una commedia romantica che parlerà del primo amore! Tuttavia, non essendo mai stata innamorata, Natsuko fatica a comprendere il concetto di primo amore e, di conseguenza, non è in grado di creare lo storyboard, causando un arresto della produzione del film.

Nel cast ci saranno Anna Nags che darà la voce a Natsuko, al fianco di Kabuki Uma, Akin Suyama e Minor Suzuki. Studio MAPPA ha ideato la storia insieme a Mitsue Yamasaki e Kimono Ueno. Yamasaki dirigerà il progetto mentre Ueno supervisionerà la sceneggiatura.

