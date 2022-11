Zootropolis+: ecco il nuovo trailer della serie in arrivo su Disney+!

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di Zootropolis+, la serie di sei corti d’animazione ispirati al film Zootropolis, che debutterà il 9 novembre su Disney+.

In vista del lancio, è uscito il nuovo trailer che potete vedere qui sopra!

Zootropolis+ torna nella frenetica metropoli dei mammiferi di Zootropolis in una serie di cortometraggi che approfondisce le vite di alcuni degli abitanti più curiosi del film vincitore dell’Oscar®, tra cui Fru Fru, toporagno artico alla moda, Clawhauser, il ghepardo goloso, e Flash, il bradipo sorridente e pieno di sorprese. La serie è diretta da Josie Trinidad (Co-Head of Story, Zootropolis; Head of Story, Ralph Spacca Internet) e Trent Correy (Regista, La storia di Olaf e Drop), e prodotta da Nathan Curtis.