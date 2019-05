Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La I Wonder Pictures ha diffuso in rete il trailer italiano di, commedia diretta da Patrick Cassir con protagonisti Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin, Jérémie Elkann e Vincent Dedienne.

Il film arriverà il 22 giugno nelle nostre sale. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Ecco la sinossi ufficiale:

Marion e Ben, trentenni parigini, si conoscono su Tinder. Questo è tutto quello che hanno in comune, ma gli opposti si attraggono e così decidono di partire per una vacanza insieme nonostante gli avvertimenti degli amici. Alla fine partiranno… per la Bulgaria, a metà strada delle destinazioni dei loro sogni: Beirut per Marion e Biarritz per Ben. Senza un programma preciso, e come scopriranno subito, con delle concezioni molto diverse di quello che può essere il concetto di vacanza ideale…