Scritto da Agatha Christie nell’ormai lontano 1934, Assassinio sull’Orient Express è senza dubbio uno dei romanzi appartenenti al genere “whodunit” più famosi di sempre. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di quella tipologia di racconti che ruota attorno a un omicidio e alle relative indagini per scoprire l’assassino. Letteralmente, infatti, il termine non è altro che una contrazione dell’inglese “Who has done it”, traducibile in italiano come “chi è stato”. Nonostante si tratti di un genere nato con Edgar Allan Poe, con il passare del tempo si sono affermati sempre più autori straordinari. Autori tra i quali spiccano senza dubbio Arthur Conan Doyle e la succitata Agatha Christie.

Il fascino verso questa specifica tipologia di storie non poteva quindi rimanere contenuto alla pura letteratura e, lentamente, si è diffuso anche nel mondo del cinema, dei fumetti e, da diversi anni a questa parte, anche in quello dei videogiochi. Sono diversi, infatti, i titoli con protagonisti Sherlock Holmes e Hercule Poirot. Titoli che hanno spesso il compito di spingere il giocatore a indagare su un caso complesso, raccogliendo indizi e maturando poi un proprio giudizio sul possibile sospettato da accusare. Ne sono una dimostrazione le recenti opere pubblicate da Microids con protagonista proprio l’investigatore Poirot, le quali sono state in grado di conquistare una nutrita fetta di pubblico.

A partire dal 19 ottobre 2023, infatti, approda su PC, Nintendo Switch e piattaforme Xbox e PlayStation Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express. In questa nuova avventura possiamo vivere in prima persona uno dei racconti più famosi della scrittrice inglese. Una storia divenuta ormai celebre per le sue numerose trasposizioni, ma che questa volta promette di regalare al pubblico qualcosa di nuovo e inaspettato. Siete curiosi di scoprire se si tratta di una falsa promessa o di un’affermazione più che legittima? Ebbene, vi basta continuare nella lettura della nostra recensione per scoprirlo!

UNA VENTATA DI ARIA FRESCA

La storia di Assassinio sull’Orient Express è ormai nota alla maggior parte del pubblico. L’elegante treno che dà il nome all’opera rimane bloccato da una forte nevicata. Durante la notte, un noto imprenditore americano rimane misteriosamente ucciso, costringendo così Hercule Poirot a indagare sull’omicidio. La trama è stata ripresa più volte da diversi adattamenti, ma i ragazzi di Microids hanno avuto una buona intuizione: spostare le lancette dell’orologio avanti nel tempo e ambientare il tutto nel 2023. A questo si aggiungono nuovi personaggi creati per l’occasione e del tutto assenti nel romanzo originale. Una scelta che ci sentiamo di premiare totalmente e che, effettivamente, dona al titolo una marcia in più.

Narrativamente, Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express sorprenderà non solo i nuovi giocatori, ma anche i fan della scrittrice britannica. Non pensate, quindi, di andare incontro all’ormai noto finale. I dev hanno deciso di utilizzare tutti gli elementi esclusivi di questa nuova versione della storia per dare vita a un racconto in costante bilico tra il classico e l’innovativo. Siamo di fronte, infatti, a una sorta di estensione del romanzo, che allo stesso tempo risulta come un valido omaggio a questo intero genere letterario. Un’opera brillante, che ha saputo entusiasmarci dal primo all’ultimo minuto di gioco.

IL LAVORO DELL’INVESTIGATORE

A differenza dei precedenti lavori pubblicati da Microids dedicati a Poirot, caratterizzati da un’inquadratura più lontana dall’azione, Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express ci proietta all’interno dell’avventura dell’investigatore belga. Grazie a una telecamera posta alle spalle del nostro protagonista, potremo esplorare ambienti più o meno vasti, indagando e raccogliendo indizi per risolvere dei puzzle dalla difficoltà variabile. Sia chiaro: il titolo non risulta mai essere davvero difficile, ma riesce a tenere alto il livello di sfida senza regalare nulla al giocatore. Difficilmente rimarrete bloccati durante la partita, ma la complessità degli enigmi saprà darvi grandi soddisfazioni ogni volta che riuscirete a passare alla zona successiva.

C’è però un elemento del gameplay del quale non possiamo parlare. Una scelta narrativa che comporta una variazione nelle meccaniche di gioco e che dona all’intero titolo un tocco più moderno. Volendo evitare il più possibile di rovinarvi l’esperienza, possiamo dire che Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express presenta due anime ben distinte. Da un lato l’esplorazione del treno e i relativi enigmi, dall’altro un valido escamotage per uscire dai binari e apprezzare così un level design più ampio e avvincente. In ogni caso, il team francese è riuscito a compiere un valido lavoro, alternando sapientemente sezioni più narrative ad altre più ludiche. In alcuni momenti la necessità di dare qualcosa da fare al giocatore sembra danneggiare parzialmente il ritmo del racconto, ma nulla di troppo problematico. La dissonanza ludonarrativa ci permette infatti di accettare alcuni dialoghi un po’ forzati e alcune situazioni al limite del paradossale.

SEMPLICE, MA CURATO

Da un punto di vista tecnico, Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express regala ambienti tanto semplici, quanto curati. È impossibile non rimanere affascinati dallo splendido treno e da tutte le location che ci troveremo a visitare. Ottimi anche i personaggi, che pur con una modellazione poligonale non particolarmente esaltante riescono comunque a convincere grazie a uno stile dai tratti cartoon a dir poco azzeccato. Nonostante le animazioni non facciano proprio gridare al miracolo, il risultato complessivo è più che godibile. Lo stesso si può dire anche del doppiaggio in inglese e della colonna sonora, che accompagnano il giocatore per tutta la durata del racconto. Nulla di esaltante, ma comunque più che sufficiente. Segnaliamo, infine, come il titolo presenti i sottotitoli in italiano, permettendo così di godere della storia anche ai non anglofoni.

Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express è una piccola perla. Un titolo perfetto per gli amanti delle opere narrative e per coloro che sono cresciuti a pane e romanzi gialli. La scelta di aggiornare la storia scritta dall’autrice inglese si è rivelata più che sensata, donando alla produzione una marcia in più. I ragazzi di Microids hanno compiuto un lavoro davvero curato e speriamo che decidano di realizzare i prossimi titoli dedicati a Poirot partendo dagli ottimi risultati raggiunti con questa nuova avventura. Un’avventura che, inaspettatamente, ci ha sorpresi e intrattenuti più di quanto potessimo mai sperare.

VOTO 8

Tipologia di gioco Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express è un titolo investigativo che mescola momenti più narrativi ad altri focalizzati sulla risoluzione di enigmi.