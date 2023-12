Nonostante Yakuza 6 abbia chiuso la storia di Kiryu, il Drago di Dojima è pronto a tornare al fianco di Ichiban in Like a Dragon: Infinite Wealth, in arrivo il prossimo gennaio. Urgeva quindi raccontare cosa fosse successo al nostro eroe tra il sesto e il settimo Like a Dragon. The Man Who Erased His Name assolve quindi questo compito, ponendosi in tutto e per tutto come un capitolo di intermezzo.

Nello scorso mese ho messo le mani sul nuovo titolo di Ryu Ga Gotoku Studio e sono pronto a raccontarvi la mia avventura al fianco di Joryu/Kiryu. Ovviamente, Like a Dragon Gaiden è legato a doppio filo con il finale di Yakuza 6. Proseguite quindi nella lettura solo se non temete alcun spoiler.

The Man Who Erased His Name: vi presento Joryu

Nel tanto apprezzato finale di Yakuza 6, Kiryu inscenava la sua morte grazie all’aiuto dell’organizzazione Daidoji, un gruppo segreto che agisce nell’ombra e che ha ottenuto cariche di spicco all’interno del governo giapponese. Kiryu l’ha fatto per proteggere Haruka e suo nipote da eventuali nemici, garantendogli così una vita serena lontana dalla malavita. Questa scelta, però, porta Kiryu a dover cambiare nome in Joryu, così da cancellare completamente le proprie tracce.

Ovviamente, il segreto non rimarrà tale a lungo, e Kiryu sarà costretto ad aiutare un capo della Famiglia Watase dell’alleanza Omi in quello che porterà a tutti gli effetti agli eventi del settimo capitolo.

La trama è come al solito un buon mix tra momenti altamente toccanti e gag estreme, con un cast riuscito che farà da supporto a Kiryu. A partire da Akame, figura femminile che tesse la sua tela di informazioni su tutta Sotembori grazie proprio all’aiuto del Drago di Dojima.

Inoltre, ciò che accade in questo capitolo servirà da assist agli eventi di Infinite Wealth (di cui è possibile anche sbloccare una demo giocabile a fine avventura). Il finale ci svelerà le motivazioni della presenza di Kiryu alle Hawaii, al fianco del nuovo protagonista della serie Ichiban.

L’agente e il criminale

Se lato narrativo Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è un capitolo degno, sul fronte del gameplay si nota come Ryu Ga Gotoku Studio sia andata sul sicuro riproponendo il gameplay classico della serie. Abbandoniamo quindi il sistema a turni, per tornare al beat ‘em up, seppur con una piccola novità. Viene infatti introdotto il nuovo stile di combattimento Agente, che, sfruttando l’alias di Joryu, può utilizzare tutta una serie di gadget tecnologici alla 007. Come al solito, potrete potenziare le abilità di Kiryu completando le quest e andando avanti con gli eventi, rendendo il Drago di Dojima sempre più implacabile.

Parlando invece di location, Sotembori è maestosa, colorata e ricca di dettagli, che rendono la città davvero viva. Tra passanti, insegne e sezioni in live action, visivamente The Man Who Erased His Name si attesta allo stesso livello del settimo capitolo. A fare la loro sporca figura sicuramente i modelli dei protagonisti e le loro animazioni facciali.

Nonostante sia presente anche il doppiaggio inglese, vi consiglio quello giapponese, perché ogni doppiatore cerca di dare il proprio meglio per dare vita al suo avatar digitale, rendendo Like a Dragon Gaiden un vero e proprio film nipponico.

Ma che bel Castello, e altre attività

Ovviamente oltre alla trama principale, anche The Man Who Erased His Name è pieno di quest secondarie e minigiochi. Come tutti i capitoli della serie, anche questo Like a Dragon offre attività di ogni genere: dal mahjong al karaoke, passando dal biliardo ai cabinati di Sega.

Nonostante sia più breve di un capitolo principale, l’ultima avventura di Kiryu vi potrà tenere impegnati per una trentina d’ore abbondanti. Se poi volete conquistare ogni record o sbloccare ogni singolo potenziamento ed extra della rete di Akame, la longevità aumenterà esponenzialmente.

Se siete affascinati dal mondo ideato da Ryu Ga Gotoku Studio, nelle prossime settimane troverete sulle nostre pagine un’anteprima della versione di prova speciale di Like a Dragon: Infinite Wealth. Un occasione per conoscere meglio questo nuovo capitolo, prima della sua uscita prevista il prossimo 26 gennaio.

Per quanto riguarda Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, l’uscita su Game Pass ha sicuramente già favorito l’interesse dei curiosi o di chi voleva provarlo. Per coloro che sono ancora scettici, l’ultima avventura di Kiryu abbraccia la tradizione dei vecchi Like a Dragon/ Yakuza, venendo incontro a chi non aveva digerito il cambio gameplay del settimo capitolo. I fan della serie saranno contenti di rivedere e riutilizzare Kiryu, scoprendo perfino nuovi aspetti del personaggio, in vista dell’ottavo capito in arrivo all’inizio del 2024.

VOTO 8.5

Tipologia di gioco Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è l’avventura action che svela cosa è successo a Kiryu tra Yakuza 6 e 7.