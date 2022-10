Come ogni anno ilè un tripudio di emozioni. Chiunque decida di esplorare la celeberrima fiera non può che rimanere folgorato dalla quantità di input sensoriali provenienti da ogni singolo stand. Fumetti, giochi di ruolo alla, librogame e, con una crescita esponenziale rispetto agli ultimi anni, videogames. Per questo motivo non poteva mancare, realtà precedentemente conosciuta comee che, da diverso tempo, si occupa di diffondere questo splendido medium.

Durante la manifestazione, presso la Casermetta San Paolino, abbiamo potuto provare quattro titoli molto differenti tra loro. Quattro titoli che ci hanno intrattenuti in modi differenti e che abbiamo deciso di raccontarvi.

VIAGGIO NELLO SPAZIO

Una volta entrati nello spazio dedicato ai giochi pubblicati da Plaion, ci siamo subito imbattuti in Scars Above, titolo sviluppato dal team serbo Mad Head Games e pubblicato da Prima Matter. Afferrato il pad ci siamo trovati a vestire i panni di Kate Ward, una scienziata del team SCAR (Sentient Contact Assessment and Response) chiamata a investigare sul Metahedron, un’immensa struttura aliena apparsa nell’orbita della Terra. Dopo un evento che non ci è dato sapere, Kate si risveglia in stato confusionale sulla superficie di un misterioso pianeta e dovrà dare fondo alle proprie abilità per trovare un modo per scoprire cosa sia accaduto e, soprattutto, per rimanere in vita.

Sono bastati pochi minuti per prendere confidenza con i controlli di Scars Above. Il titolo è infatti uno sparatutto in terza persona dove l’esplorazione si fonde con adrenalinici combattimenti contro mostruosi alieni. Se nel vagare per il mondo di gioco abbiamo trovato qualche piccolo problema (il tasto per l’arrampicata è lo stesso della schivata e ci siamo trovati a tuffarci contro gli ostacoli, piuttosto che a superarli), lo stesso non si può dire dello shooting. Sparare agli alieni è estremamente divertente e nasconde del tecnicismo che, lo ammettiamo, ci ha ricordato l’ottimo Remnant: From the Ashes. A questo si aggiunge un’atmosfera davvero riuscita, che prende Returnal e lo fonde con ambientazioni palustri provenienti dal miglior dark fantasy.

Mancano ancora diversi mesi all’uscita di Scars Above, ma lo ammettiamo: non vediamo l’ora di giocare la versione finale di questo avvincente titolo e siamo felici di averlo potuto provare in occasione del Lucca Comics & Games.

AL COMANDO DI UN ESERCITO

Passati alla seconda postazione da gioco ci siamo imbattuti in Mount & Blade II: Bannerlord, titolo sviluppato da TaleWorlds Entertainment e disponibile da qualche giorno (25 ottobre) su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox. In questo caso stiamo parlando di un strategico che mescola combattimenti nelle vesti del comandante di turno con la gestione di un intero esercito. Un mix che potrebbe lasciare interdetti, ma che ci ha sinceramente incuriositi.

Se gli scontri nei panni del generale possono sembrare inizialmente legnosi, è solamente perché Bannerlord è un titolo estremamente complesso e tecnico. Ogni singola azione va calibrata a dovere e risulta necessario coordinare al meglio le proprie truppe per evitare di incorrere in morti inaspettate. Dopo qualche partita libera le nostre abilità si sono notevolmente potenziate, permettendoci di portare a casa una singola vittoria, dopo numerose sconfitte. Se amate i titoli alla Rome: Total War, ma avete sempre desiderato tuffarvi nel campo di battaglia per gestire in prima (o in terza) persona il caos della guerra, questo è il titolo che fa per voi.

SIMULATORE DI CAPRE 3

Partiamo con l’affermare che Goat Simulator 3 è il sequel diretto del primo capitolo datato 2014. Esatto, avete capito bene: Goat Simulator 3 è il secondo gioco di questo franchise. Già questo dovrebbe farvi capire la follia che si nasconde dietro il titolo sviluppato dai ragazzi svedesi di Coffee Stain North. Una follia che decolla una volta preso il pad in mano e che ci permette di comportarci “da capre” in un mondo senza alcun senso logico.

Prendete il vostro sogno di più assurdo, inseriteci dei belanti bovini e moltiplicatelo per quattro. Un numero non certo casuale, dato che al Lucca Comics & Games abbiamo potuto giocare Goat Simulator 3 insieme ad altri tre giocatori, per un risultato ancora più assurdo. Non cercate trame profonde, meccaniche di gioco complesse o uno sviluppo approfondito del personaggio. Godetevi il titolo nel modo più semplice possibile, cercando di usare la vostra creatività per scoprire sino a dove si è spinto il team svedese. Fidatevi: non sarete mai pronti per quello che vedrete.

BARE E PROIETTILI

Infine, abbiamo messo le mani su Gungrave G.O.R.E., opera sviluppata dai ragazzi coreani di IGGYMOB e terzo capitolo (quarto, se si considera quello VR) di un franchise nato su PlayStation 2 nel 2002. Nei panni di Grave, un tetro pistolero, dovrete farvi spazio tra centinaia di nemici a colpi di pistola e di attacchi con la bara che il protagonista porta incatenata alla schiena. Un design del tutto folle, realizzato dall’autore di Trigun Yasuhiro Nightow.

Esattamente come i primi episodi, anche questo Gungrave è uno sparatutto in terza persona rozzo e diretto. Non aspettatevi un gunplay tecnico o un combat system elaborato: in G.O.R.E. si spara a tutto quello che si muove su schermo, cercando di fare più danni possibili e godendosi ogni intensa sparatoria contro i numerosi nemici presenti in scena. Ammettiamo che, nonostante una semplicità talvolta eccessiva, ci siamo davvero divertiti con questo ultimo titolo, che sarà disponibile dal 22 novembre su PC e su console di attuale e scorsa generazione.

Insomma: la nostra esperienza con i titoli Plaion disponibili al Lucca Comics & Games è stata sicuramente positiva. Se alcuni prodotti ci sono sembrati un po’ troppo “semplici”, altri hanno saputo davvero stupirci. In primis Scars Above, che si è insinuato sottopelle e che ci ha davvero intrattenuti per ogni secondo. È ancora presto per trarre delle vere e proprie conclusioni, ma continuate a seguirci su BadTaste.it per non perdervi i futuri aggiornamenti legati a questa nuova ondata di opere in arrivo nei prossimi mesi.