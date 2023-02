Nonostante uno scetticismo iniziale,si è confermato come il titolo perfetto per tutti coloro che hanno sempre sognato di vivere nel magico mondo di. Un mondo popolato da creature misteriose e da strabilianti incantesimi, ma con una spruzzata di normalità dettata dall’accademia di magia che da il nome alla produzione di

Grazie al suo design unico e al fascino che solamente i college inglesi possono avere, Hogwarts è forse il “personaggio” più importante del gioco. Impossibile non innamorarsi dei suoi corridoi e della miriade di quadri, statue e armature che interagiscono tra di loro, dando vita a eventi che sembrano nascondere una quotidianità tra le righe di codice del videogioco. Eppure, durante la nostra esplorazione dell’accademia, è impossibile non fare dei paragoni con il medesimo luogo visto nei film ispirati ai romanzi di Harry Potter. Impossibile non cercare tra tutti i numerosi studenti dei volti familiari. Impossibile, soprattutto, non entrare nelle aule per fare lezione e non rimanere sorpresi nel trovarsi di fronte a dei professori del tutto nuovi. Si tratta di una situazione che non dovrebbe sorprendere, dato che Hogwarts Legacy è ambientato nel 1890.

Gli sviluppatori hanno pescato a piene mani dal materiale offerto dai romanzi e dalla miriade di altre informazioni ufficiali per dare vita a personaggi del tutto nuovi. Ma chi sono, quindi, i professori di Hogwarts che incontreremo nel gioco? Scopriteli insieme a noi.

TEORIA DELLA MAGIA

Partiamo da una delle materie meno conosciute dai fan del Wizarding World: Teoria della Magia. Citato per la prima volta in Harry Potter e la Pietra Filosofale, questo argomento di studi viene trattato per la prima volta proprio in Hogwarts Legacy. Il docente incaricato di insegnare agli studenti come approcciarsi alle nuove magie è Eleazar Fig, un potente stregone che avrà un ruolo fondamentale all’interno dell’opera di Avalanche. Deciso a scoprire cosa si nasconda dietro la Magia Antica, Fig chiederà più volte il nostro aiuto. Toccherà a noi assecondare il nostro mentore, collaborando con lui per svelare un mistero via via sempre più grande.

DIFESA CONTRO LE ARTI OSCURE

Siamo rimasti incantati dal carisma di Dinah Hecat, insegnante di Difesa contro le Arti Oscure. Una donna determinata e dal passato adrenalinico. Le numerose avventure vissute hanno reso Dinah sicura di sé stessa e delle proprie abilità. Abilità che mette al servizio dei propri studenti, nel tentativo di insegnare loro come affrontare pericoli di vario tipo a testa alta.

TRASFIGURAZIONE

Uno dei primi insegnanti che incontreremo in Hogwarts Legacy è Matilda Weasley, vice-preside della scuola e docente del corso di Trasfigurazione. Si tratta senza dubbio di uno dei personaggi più importanti del gioco, oltre che a svolgere il ruolo di guida per il nostro protagonista nei suoi primi passi all’interno dell’accademia. Di natura gentile e tenera, Matilda è una vera e propria Weasley, con una passione sfrenata per la propria casata: Grifondoro.

INCANTESIMI

Una tra le due materie che potremo frequentare il primo giorno di scuola è Incantesimi, dove faremo la conoscenza di Abraham Ronen. Ronen è un mago che ama scherzare e con la battuta sempre pronta. Talvolta questo suo umorismo non viene percepito dai suoi studenti, ma questo non lo fa desistere nemmeno per un’istante dal riempire il silenzio con la prima gag che gli balza in mente. Ama ideare dei veri e propri giochi per insegnare la propria materia ai ragazzi. Una caratteristica che rende le lezioni di Incantesimi particolarmente divertenti.

ERBOLOGIA

A occuparsi di Erbologia troviamo Mirabel Garlick, una giovane e affascinante ragazza che ha assunto il ruolo di docente in seguito a un’incidente avvenuto al precedente insegnante. Il suo entusiasmo e la sua passione per i vegetali la fanno assomigliare a una versione buona della Poison Ivy ben nota ai lettori di Batman. Di carattere solare, ci insegnerà non solo come dare vita a una propria serra, ma anche a come sfruttarne i frutti per uscire indenni dagli scontri più complessi.

ASTRONOMIA

Nonostante non siano presenti moltissime lezioni di Astronomia, è innegabile il carisma di Satyavati Shah. La docente di questo corso, infatti, è disposta a resistere a qualsiasi temperatura e folata di vento pur di trasmettere la propria passione per le stelle e per le costellazioni. Fortunatamente la donna troverà in uno studente di Corvonero un pupillo sul quale fare affidamento. Proprio questo ragazzo sarà fondamentale per la buona riuscita di una serie di missioni secondarie, che vi invitiamo a scoprire una volta avviata la vostra copia di Hogwarts Legacy.

VOLO

Madama Chiyo Kogawa è una grande appassionata di Quidditch. Capirete il suo dolore, quindi, alla scoperta che le attività sportive sono sospese a Hogwarts per tutta la durata dell’anno. La docente di Volo, comunque, non si darà certo per vinta e farà di tutto per insegnare ai suoi allievi come cavalcare una scopa e come tenersi in allenamento per la futura stagione dello sport più amato dal mondo magico. Kogawa, però, nasconde anche un passato misterioso. Un passato che starà a noi svelare.

DIVINAZIONE

Mudiwa Onai è la docente di Divinazione, una materia da sempre vista come “trascurabile” da molti studenti di Hogwarts. Eppure qualcosa di vero si nasconde nelle previsioni fatte dalla donna. La strega proviene direttamente dall’accademia africana di Uagadou, in Uganda. Il motivo di questo suo trasferimento, però, ve lo lasciamo scoprire pad alla mano.

POZIONI

Pensavate di trovare come docente di Pozioni un insegnante severo e pronto a mettervi in punizione? Niente di più sbagliato. Aesop Sharp è stato un potente Auror, ma il suo incedere zoppicante fanno presagire una storia tragica. Uomo dal carattere deciso, ma gentile, ci insegnerà come creare diverse pozioni con le quali guarire dalle nostre ferite, diventare invisibili e molto altro ancora. Inutile dire che, per sopravvivere ai numerosi pericoli che incontreremo, dovremo prestare particolare attenzione alla materia insegnata da Sharp.

CURA DELLE CREATURE MAGICHE

Come dimenticare uno dei momenti più magici di tutto Hogwarts Legacy? Senza entrare nello specifico, sappiate che le lezioni di Cura delle Creature Magiche tenute dalla professoressa Bai Howin sapranno regalarvi grandi emozioni. Si tratta di una materia molto sentita nel 1890, dato che la valle di Hogwarts è popolata da bracconieri disposti a fare qualsiasi cosa per catturare qualsiasi animale in libertà. Una situazione di certo mal vista dalla cortese professoressa.

STORIA DELLA MAGIA

Chiudiamo il nostro viaggio tra i professori che potremo trovare nel gioco con Cuthbert Binns. Vi dice qualcosa questo nome? Beh, dovrebbe, dato che trattandosi di una fantasma non percepisce lo scorrere del tempo e lo abbiamo visto insegnare la stessa materia anche a un certo Harry Potter. Un docente di Storia della Magia perfetto, dato che ricopriva il medesimo ruolo in vita e pare essere deciso a non smettere finché il suo ectoplasma glielo permetterà.

Ormai lo avrete capito: Hogwarts Legacy è un titolo imperdibile per i fan del Wizarding World. Anche mentre vi scriviamo non vediamo l’ora di tornare a correre tra i corridoi della scuola di magia. Un’attività che, ne siamo certi, ripeteremo spesso nei prossimi mesi.

