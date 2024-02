In occasione dello State of Play, è arrivato il trailer di annuncio di Death Stranding 2 On The Beach che sarà disponibile nel corso del 2025.

Il secondo capitolo avrà un cast composto da Norman Reedus, Elle Fanning e molti altri, ma questa volta ci sarà anche George Miller. Il trailer ci mostra infatti un personaggio alleato di Sam Bridges con le fattezze del regista di Mad Max.

Come svelano i crediti finali, Miller ha semplicemente “prestato” la sua immagine (un po’ come nel caso di Guillermo del Toro nel primo Death Stranding), visto che l’interpretazione effettiva è stata affidata a Marty Rhone.

Potete ammirare il trailer qui in alto.

Death Stranding 2 – La descrizione ufficiale

Intraprendi una missione fatta di connessioni umane oltre le UCA. Sam, insieme ai suoi compagni, parte per un nuovo viaggio per salvare l’umanità dall’estinzione. Unisciti a loro e attraversa un mondo assediato da nemici ultraterreni e pericoli con una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci? Passo dopo passo, il leggendario game designer Hideo Kojima cambia nuovamente il mondo.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Siamo anche su TikTok, seguiteci!