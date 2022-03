Ci siamo: Warner Bros. Games ha finalmente alzato il sipario su, e in occasione dello State of Play ha condiviso il primo gameplay ufficiale del gioco di ruolo d’azione open world sviluppato da Avalanche Software.

Contestualmente, è stata anche confermata l’uscita per le vacanze natalizie del 2022.

Nel video, che potete vedere qui sopra doppiato in italiano, diamo uno sguardo alle meccaniche di gioco (tra cui la creazione del personaggio e i combattimenti), alle ambientazioni e all’ampia varietà di incantesimi, avventure, missioni, luoghi e personaggi che i giocatori incontreranno come studenti di Howarts.

Non è tutto: è stato anche pubblicato un video dietro le quinte con i commenti dei creativi che hanno realizato il gioco. potete vederlo qui sotto!

HOGWARTS LEGACY: LE INFORMAZIONI

Hogwarts Legacy è pervaso da una coinvolgente magia che pone i giocatori al centro della loro avventura. Nei panni di uno studente del quinto anno con la rara capacità di dominare un’antica e potente magia, i giocatori vivranno storie inedite e potranno imbarcarsi in un viaggio pericoloso alla scoperta di una verità nascosta del mondo magico. Nel corso dell’avventura svilupperanno le abilità del proprio personaggio imparando a padroneggiare potenti incantesimi, preparando pozioni e raccogliendo piante magiche mentre affrontano nemici letali. Lungo il percorso, conosceranno nuovi amici che potranno accompagnarli, interagiranno con i professori della scuola e sfideranno minacce che potrebbero mettere a repentaglio il futuro delle persone con abilità magiche.

L’uscita di Hogwarts Legacy è prevista per l’inverno del 2022 e il gioco sarà pubblicato da Warner Bros. Games attraverso l’etichetta Portkey Games. Il gioco sarà disponibile per le console PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One, per Nintendo Switch™ e PC.

