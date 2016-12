Nel 2014 venne rivelato che la Reliance Media Works stava convertendo la trilogia originale diin 4K. Da allora, non ci sono state molte notizie a riguardo, ma sono molti i fan che si chiedono se una versione restaurata e in 4K possa mai approdare sul grande schermo.

Grazie a Gareth Edwards, regista di Rogue One: A Star Wars Story, sappiamo che una versione in 4K di Episodio IV – Una Nuova Speranza effettivamente esiste. Come fa, Edwards, a esserne certo? Semplicemente perché il regista ha avuto modo di visionaria. Nel corso di un’intervista a Little White Lies, Edwards ha dichiarato:

Il primo giorno, eravamo alla Lucasfilm a San Francisco con la Industrial Light & Magic e con John Knowles. È lui ad avermi detto che avevano una nuova versione restaurata e a 4K di Una Nuova Speranza, un lavoro che era appena terminato. Mi ha chiesto di sedermi e di guardarla.

La domanda che resta aperta è se una versione simile uscirà mai sul grande schermo. Non sappiamo, al momento, se sia in corso o meno un restauro analogo anche de L’Impero Colpisce Ancora e de Il Ritorno dello Jedi. Se così fosse, una volta completato il lavoro su tutta la trilogia originale, potrebbe effettivamente avere luogo una nuova release al cinema. Tuttavia, è bene specificare che al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo e che, in merito a eventuali nuove release, si resta nel territorio della pura speculazione.

