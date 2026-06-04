The Mandalorian & Grogu rende canonico un giocattolo Star Wars dimenticato da 44 anni (e pochi se ne sono accorti)

Pubblicazione: 04 giugno alle 09:14

Una delle caratteristiche più affascinanti dell'era moderna di Star Wars sotto la guida Disney è la capacità di recuperare e reintegrare elementi dimenticati nel canone ufficiale. Non si tratta solo di creare nuovi personaggi e concetti, ma di guardare indietro per rendere di nuovo attuali vecchie gemme e The Mandalorian & Grogu ne offre un esempio perfetto, con un easter egg che affonda le radici in ben 44 anni di storia.

Il film diretto da Jon Favreau è un concentrato di riferimenti e connessioni con la galassia lontana lontana, ma uno degli omaggi più interessanti compare durante la sequenza d'azione iniziale., interpretato da Pedro Pascal, e il suo figlio adottivo Grogu danno la caccia a un signore della guerra del Remnant Imperiale chiamato Comandante Barro. La scena si svolge su un mondo ghiacciato che ricorda immediatamente Hoth di, completa di snowtrooper e tre camminatori AT-AT imperiali.

Dopo che Din e Grogu distruggono due dei camminatori, Barro innesca l'autodistruzione del terzo prima di tentare una fuga disperata. Il veicolo che sceglie per scappare è un INT-4 Interceptor, un caccia che i fan più attenti riconosceranno immediatamente come uno dei design originali della linea di giocattoli Kenner mai apparso prima sullo schermo in forma live-action. Prima che Barro possa mettersi in salvo, Din Djarin usa i cannoni laser dell'ultimo AT-AT per abbattere il signore della guerra proprio un attimo prima che il camminatore esploda.

Un INT-4 Interceptor presente anche in The Mandalorian & Grogu, fonte: X

Questa non è la prima volta che Favreau e Dave Filoni attingono al catalogo dei giocattoli vintage per arricchire le loro produzioni, poiché si tratta di una tradizione consolidata nell'era Disney di Star Wars: riportare in vita personaggi, veicoli e design originali Kenner che per decenni sono esistiti solo come action figure nelle collezioni dei fan.

L'è uno di quei casi particolari: òanciato come giocattolo negli anni Ottanta, il veicolo non aveva mai ricevuto un'apparizione ufficiale nei film o nelle serie televisive canoniche. La sua inclusione inrappresenta quindi un momento di celebrazione per i collezionisti di lunga data. Aggiungiamo che la scelta di ambientare questa sequenza su un pianeta simile a Hoth non è casuale, visti che l'estetica gelida, gli snowtrooper e gli AT-AT evocano immediatamente L'Impero colpisce ancora, considerato da molti il capitolo più amato della saga originale.

Inserire l'INT-4 in questo contesto crea un ponte diretto tra il passato e il presente, tra la nostalgia della trilogia classica e le nuove avventure del Mandaloriano e del suo piccolo compagno verde. E per i fan che sono cresciuti con quei giocattoli Kenner, vedere l'INT-4 volare sullo schermo in una scena d'azione adrenalinica è un momento che certamente non può che fargli piacere, dimostrando che nell'universo Star Wars nulla è mai veramente perduto.