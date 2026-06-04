The Mandalorian & Grogu rende canonico un giocattolo Star Wars dimenticato da 44 anni (e pochi se ne sono accorti)
In pochi si sono accorti che The Mandalorian & Grogu ha deciso di mostrare un giocattolo di Star Wars, messo letteralmente in disparte da Lucasfilm per ben 44 anni.
Una delle caratteristiche più affascinanti dell'era moderna di Star Wars sotto la guida Disney è la capacità di recuperare e reintegrare elementi dimenticati nel canone ufficiale. Non si tratta solo di creare nuovi personaggi e concetti, ma di guardare indietro per rendere di nuovo attuali vecchie gemme e The Mandalorian & Grogu ne offre un esempio perfetto, con un easter egg che affonda le radici in ben 44 anni di storia.Il film diretto da Jon Favreau è un concentrato di riferimenti e connessioni con la galassia lontana lontana, ma uno degli omaggi più interessanti compare durante la sequenza d'azione iniziale. Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, e il suo figlio adottivo Grogu danno la caccia a un signore della guerra del Remnant Imperiale chiamato Comandante Barro. La scena si svolge su un mondo ghiacciato che ricorda immediatamente Hoth di L'Impero colpisce ancora del 1980, completa di snowtrooper e tre camminatori AT-AT imperiali.
Dopo che Din e Grogu distruggono due dei camminatori, Barro innesca l'autodistruzione del terzo prima di tentare una fuga disperata. Il veicolo che sceglie per scappare è un INT-4 Interceptor, un caccia che i fan più attenti riconosceranno immediatamente come uno dei design originali della linea di giocattoli Kenner mai apparso prima sullo schermo in forma live-action. Prima che Barro possa mettersi in salvo, Din Djarin usa i cannoni laser dell'ultimo AT-AT per abbattere il signore della guerra proprio un attimo prima che il camminatore esploda.
Questa non è la prima volta che Favreau e Dave Filoni attingono al catalogo dei giocattoli vintage per arricchire le loro produzioni, poiché si tratta di una tradizione consolidata nell'era Disney di Star Wars: riportare in vita personaggi, veicoli e design originali Kenner che per decenni sono esistiti solo come action figure nelle collezioni dei fan.L'INT-4 Interceptor è uno di quei casi particolari: òanciato come giocattolo negli anni Ottanta, il veicolo non aveva mai ricevuto un'apparizione ufficiale nei film o nelle serie televisive canoniche. La sua inclusione in The Mandalorian & Grogu rappresenta quindi un momento di celebrazione per i collezionisti di lunga data. Aggiungiamo che la scelta di ambientare questa sequenza su un pianeta simile a Hoth non è casuale, visti che l'estetica gelida, gli snowtrooper e gli AT-AT evocano immediatamente L'Impero colpisce ancora, considerato da molti il capitolo più amato della saga originale.
Inserire l'INT-4 in questo contesto crea un ponte diretto tra il passato e il presente, tra la nostalgia della trilogia classica e le nuove avventure del Mandaloriano e del suo piccolo compagno verde. E per i fan che sono cresciuti con quei giocattoli Kenner, vedere l'INT-4 volare sullo schermo in una scena d'azione adrenalinica è un momento che certamente non può che fargli piacere, dimostrando che nell'universo Star Wars nulla è mai veramente perduto.