I fan di Star Wars notano un dettaglio di un secondo in The Mandalorian & Grogu, ora tutti parlano di Luke Skywalker

Pubblicazione: 01 giugno alle 14:15

Dal momento in cui Luke Skywalker è apparso nel finale della seconda stagione di The Mandalorian per portare via Grogu e addestrarlo come Jedi, i fan di Star Wars non hanno fatto altro che chiedersi quando il leggendario Maestro Jedi avrebbe fatto ritorno nella storia. Dopo che Grogu ha scelto di abbandonare quell'addestramento in The Book of Boba Fett per ricongiungersi con Din Djarin, Luke è praticamente svanito da questo angolo della galassia. Ma ora alcuni fan credono di aver individuato un indizio minuscolo in The Mandalorian and Grogu, ma significativo che suggerisce come il personaggio interpretato da Mark Hamill potrebbe essere ancora nei paraggi.

Il momento in questione si verifica durante la sequenza dei titoli di apertura del nuovo film, mentre gli spettatori ammirano una veduta panoramica della Base Adelphi accompagnata dall'iconico. Gli osservatori più attenti hanno notato chesembra essere calata nell'alloggiamento diper. Un fan è saltato sui social per chiedere conferma: era davveroquello che si intravede nel film?

Difficile dirlo con certezza, visto che l'inquadratura scorre incredibilmente veloce, rendendo quasi impossibile ottenere una visione nitida del droide astromeccanico. Potrebbe benissimo trattarsi di un'altra unità R2 blu e argento, dato che Star Wars ha introdotto numerosi droidi simili nel corso degli anni. Il film stesso presenta un altro droide dall'aspetto identico in un'altra parte della sequenza di apertura, ma nonostante questo, la sola possibilità che possa trattarsi del celebre Jedi ha scatenato discussioni accese. Soprattutto considerando la teoria si allinea perfettamente con la timeline attuale della saga.

Was that R2-D2 on Luke's X-Wing that I saw on The Mandalorian and Grogu 👀 #TheMandalorianAndGrogu #StarWars pic.twitter.com/jZAkYxu4q2 — RaFe 🍂 (@RaFe_Tano) May 21, 2026

Ricordiamo infatti proprio in tal senso che Luke è ancora impegnato nella costruzione del suo nuovo Ordine Jedi durante quest'epoca, e non sarebbe affatto sorprendente se mantenesse connessioni con la Nuova Repubblica mentre cerca studenti sensibili alla Forza e ricostruisce la conoscenza Jedi attraverso la galassia. Fare una capatina alla Base Adelphi di tanto in tanto è del tutto plausibile, e se Grogu si trova lì, si può scommettere che Luke avrebbe una ragione valida per passare.