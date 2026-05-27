Star Wars Skeleton Crew 2 uscirà mai? C'è una nuova speranza (ci sono aggiornamenti all'orizzonte)

Pubblicazione: 27 maggio alle 07:59

C'è una nuova speranza per i fan di Star Wars: Skeleton Crew, visto che dopo mesi di incertezza sul destino della serie, arrivano finalmente dichiarazioni che potrebbero cambiare le sorti dello show che ha conquistato il pubblico alla fine del 2024. Kerry Condon, una delle protagoniste della prima stagione, ha rotto il silenzio sulla possibilità di vedere nuovi episodi della storia che ha portato un gruppo di ragazzini sperduti nella galassia lontana lontana.

La prima stagione diha debuttato su, concludendosi a gennaio 2025 con un bilancio critico più che positivo. La serie racconta le avventure di un gruppo di bambini provenienti da un pianeta isolato che, per la prima volta nella loro vita protetta, si avventurano nella galassia. Tra incontri con pirati spaziali, personaggi ambigui e la ricerca disperata di una via per tornare a casa, lo show ha saputo mescolare l'innocenza dell'infanzia con la brutalità dell'universo di Star Wars in un modo che ricorda i classici anni Ottanta.

Eppure, nonostante l'accoglienza calorosa da parte di pubblico e critica, Disney non ha ancora rinnovato ufficialmente la serie per una seconda stagione, lasciando i fan in un limbo di speranze e preoccupazioni. Ed è proprio in questo contesto di incertezza che le parole di Kerry Condon assumono un peso particolare, attrice irlandese, candidata all'Oscar per Gli spiriti dell'isola e volto noto del Marvel Cinematic Universe come voce di F.R.I.D.A.Y., ch ha interpretato un ruolo chiave nella prima stagione di Skeleton Crew. La sua risposta alle domande sul futuro dello show non è stata né un sì categorico né un no definitivo, ma ha lasciato intendere che le porte non sono affatto chiuse.

Jude Law in Star Wars Skeleton Crew, fonte: Disney

Secondo quanto emerso, l'attrice ha mostrato entusiasmo all'idea di tornare nell'universo di Star Wars, confermando che ci sarebbe interesse da parte del cast nel continuare a raccontare questa storia. Le sue parole suggeriscono che, almeno dal punto di vista creativo e artistico, la volontà di proseguire c'è. Quello che manca, evidentemente, è il via libera ufficiale da parte di Disney e Lucasfilm, una decisione che dipende da molteplici fattori: ascolti sulla piattaforma, costi di produzione, strategia complessiva per il franchise di Star Wars.

La decisione sul rinnovo per una seconda stagione diprobabilmente arriverà nei prossimi mesi, conche dovrà decidere se produrre una, nonostante non sia riuscito a generare quel tipo di fenomeno virale che spinge le persone a iscriversi in massa al servizio. Ed in attesa di capire le intenzioni della Casa delle Idee, le parole dioffrono almeno una certezza: nel caso di via libera, il cast sarebbe pronto a tornare.

La palla ora è nel campo dei dirigenti di Burbank, che devono bilanciare passione creativa e freddi calcoli economici, con i fan, che dal canto loro, continuano a sperare. Sui social media le campagne per il rinnovo si moltiplicano, con hashtag dedicati e petizioni online che raccolgono firme. La storia di questi ragazzini sperduti nella galassia ha evidentemente toccato una corda sensibile in una parte del pubblico, quella stessa che negli anni Ottanta si innamorò di I Goonies, E.T. e delle prime avventure di Star Wars. C'è un desiderio diffuso di vedere come proseguirà il loro viaggio, se riusciranno davvero a tornare a casa e quali altre sorprese li attendono tra le stelle.