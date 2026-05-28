Darth Vader non parla più? La nuova scelta divide i fan di Star Wars (ma c'è una spiegazione)

Pubblicazione: 28 maggio alle 09:30

La voce di Darth Vader è uno degli elementi più iconici della storia del cinema grazie al suo essere profonda, minacciosa, immediatamente riconoscibile. Si tratta di una tonalità che ha attraversato generazioni, diventando sinonimo del lato oscuro della Forza. Eppure, nella recente serie animata Maul: Shadow Lord del 2026, ambientata dopo The Clone Wars, il Signore Oscuro dei Sith appare completamente silenzioso. Niente dialoghi, niente battute memorabili, limitandosi alla sola presenza fisica e violenza pura. Una scelta creativa che ha sorpreso molti, ma che secondo Dave Filoni, co-presidente di Lucasfilm, rappresenta l'essenza più autentica del personaggio.

"Anakin è intrappolato lì dentro da qualche parte, e Darth Vader non gli permetterà di emergere. La chiave è non dargli effettivamente un carattere. Ne è privo perché non gli importa. Darth Vader non si cura di te, non prova compassione, non ti vede. Vede la cosa che vuole distruggere, e lo farà." - Dave Filoni

ha condiviso le seguenti dichiarazioni riguardo questa scelta:

Darth Vader in Star Wars, fonte: Lucasfilm

Una filosofia che richiama di fatti l'ormai: pura, inesorabile distruzione senza una parola pronunciata. Ma questa decisione solleva interrogativi più ampi su comeintenda gestire il futuro vocale di uno dei villain più amati di sempre. Perché la questione non è solo artistica: è anche tecnologica, etica e profondamente divisiva tra i fan.

James Earl Jones ha prestato la sua voce leggendaria a Darth Vader per decenni, fino al suo ritiro nel 2022 e alla sua successiva scomparsa. Prima della morte, però, Jones aveva concesso a Lucasfilm il permesso di immortalare la sua voce attraverso l'intelligenza artificiale, permettendo alla compagnia di ricrearla digitalmente per progetti come la serie Obi-Wan Kenobi. Una notizia che, quando è emersa pubblicamente nel 2024, ha scatenato senza troppe sorprese delle reazioni contrastanti nel fandom.

"Perché Matt Sloan e Scott Lawrence o un nuovo doppiatore non sono un'opzione... è Disgustoso," ha commentato un utente su Reddit, riassumendo il sentimento di molti appassionati. La critica è chiara: esistono attori in carne e ossa perfettamente capaci di portare avanti l'eredità di Jones, quindi perché ricorrere all'AI?

Matt Sloan, in particolare, è diventato negli anni una delle voci più apprezzate di Darth Vader nel mondo videoludico, avendo interpretato il Signore dei Sith in titoli come Star Wars: The Force Unleashed e Star Wars Battlefront, riuscendo ad offrire una performance che omaggia Jones pur mantenendo una propria identità interpretativa. Scott Lawrence, dal canto suo, ha prestato la voce a Vader in Star Wars Jedi: Fallen Order, ricevendo elogi per la sua resa vocale potente e fedele all'originale.

Darth Vader nell'episodio 3 di Obi Wan Kenobi, fonte: Lucasfilm

"Scott Lawrence è quasi buono quanto James Earl Jones ascoltando le poche battute che ha in Fallen Order," ha scritto un fan in una discussione online. Altri hanno aggiunto: "Odio sinceramente l'idea di 'immortalare' una voce attraverso l'AI, come se il personaggio fosse completamente intoccabile. Provate altri attori."

Il dibattito tocca temi delicati: da un lato, l'intelligenza artificiale offre la possibilità di preservare una performance iconica, rispettando il desiderio espresso dallo stesso Jones, ma dall'altro questa scelta rischia di privare nuovi talenti dell'opportunità di interpretare un ruolo leggendario, trasformando il doppiaggio in un esercizio tecnico piuttosto che artistico.

E qui si inserisce la scelta fatta per Maul: Shadow Lord. Eliminare completamente la voce di Vader potrebbe sembrare una soluzione temporanea, ma rappresenta anche una riflessione sul personaggio. Filoni infatti suggerisce che il silenzio possa essere più eloquente di qualsiasi dialogo, trasformando Vader in una forza della natura piuttosto che in un antagonista dalla personalità definita. È un approccio che funziona in determinati contesti narrativi, ma solleva la domanda: è sostenibile a lungo termine?

Darth Vader, fonte: Lucasfilm

Resta da vedere quale strada sceglierà Lucasfilm per i prossimi progetti, con la decisione presa per Maul: Shadow Lord di rendere Vader silenzioso che è sì interessante dal punto di vista narrativo, ma nonostante ciò non può essere una soluzione permanente. Prima o poi, il Signore Oscuro dei Sith dovrà parlare di nuovo ed a quel punto la Casa delle Idee dovrà scegliere se utilizzare l'intelligenza artificiale, oppure se avvalersi del talento dei doppiatori.

Nel frattempo, i fan continuano a discutere, a schierarsi, a immaginare quale voce dovrebbe accompagnare il respiro meccanico più famoso della galassia. Perché alla fine, Darth Vader non è solo un personaggio: è uno dei personaggi più iconici della storia del cinema e la sua voce vale tanto quanto la presenza scenica.