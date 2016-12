Quando pensiamo al(in modo strettamente laico) oltre ai regali, all’albero ricco di palline colorate, ai balconi pieni di luci scintillanti, al buon torrone e alla guerra fra pandoro e panettone, è automatico pensare al palinsesto che lasi preparerà a offrire ai suoi spettatori.

La programmazione televisiva italiana, anno dopo anno, è sempre più ricca di Classici dei Walt Disney Animation Studios e di film dei Pixar Animation Studios. In alcune situazioni sono presenti anche alcune produzioni dei ben più piccoli DisneyToon Studios.

Negli ultimi anni, però, la tendenza sembra quella di voler dare più spazio uscite più recenti, da Frozen – Il Regno di Ghiaccio a Ribelle – The Brave, che non alle storie realizzate in animazione tradizionale o con attori in carne e ossa, cavalcando l’onda che la stessa Hollywood ha diffuso al motto di “la CGI funziona meglio delle altre tecniche per i bambini”.

Tuttavia la storia della The Walt Disney Company è ricca di innumerevoli ed emblematici capolavori dedicati quasi e solo alle festività natalizie fra cortometraggi, lungometraggi, speciali televisivi o produzioni esclusive per il mercato Home-Video, più o meno riusciti, proprio in animazione tradizionale o con attori.

Di seguito potrete trovare la nostra personale selezione delle migliori realizzazioni (esclusi gli speciali televisivi o gli episodi tematici delle migliori serie TV).

