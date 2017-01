MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Hacksaw Ridge (Summit Entertainment/Lionsgate)

Hell or High Water (CBS Films/Lionsgate)

Lion (The Weinstein Co.)

Manchester by the Sea (Amazon Studios)

Moonlight (A24) **WINNER**

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Amy Adams, Arrival

Jessica Chastain, Miss Sloane

Isabelle Huppert, Elle **WINNER**

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Casey Affleck, Manchester by the Sea **WINNER**

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

MIGLIOR FILM – COMMEDIA O MUSICAL

20th Century Women (A24)

Deadpool (20th Century Fox)

Florence Foster Jenkins (Paramount Pictures)

La La Land (Summit Entertainment/Lionsgate) **WINNER**

Sing Street (The Weinstein Co.)

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM – COMMEDIA O MUSICAL

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, Rules Don’t Apply

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Emma Stone, La La Land **WINNER**

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM – COMMEDIA O MUSICAL

Colin Farrell, The Lobster

Ryan Gosling, La La Land **WINNER**

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Jonah Hill, War Dogs

Ryan Reynolds, Deadpool

MIGLIOR FILM ANIMATO

Kubo and the Two Strings (Focus Features)

Moana (The Walt Disney Studios)

My Life as a Zucchini (GKIDS)

Sing (Universal Pictures)

Zootopia (The Walt Disney Studios) **WINNER**

MIGLIOR FILM STRANIERO

Divines (Netflix)

Elle (Sony Pictures Classics)

Neruda (The Orchard)

The Salesman (Cohen Media Group)

Toni Erdmann (Sony Pictures Classics)

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Viola Davis, Fences **WINNER**

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Simon Helberg, Florence Foster Jenkins

Dev Patel, Lion

Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals **WINNER**

MIGLIOR REGISTA

Damien Chazelle, La La Land **WINNER**

Tom Ford, Nocturnal Animals

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Damien Chazelle, La La Land **WINNER**

Tom Ford, Nocturnal Animals

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Taylor Sheridan, Hell or High Water

MIGLIOR COLONNA SONORA

Nicholas Britell, Moonlight

Justin Hurwitz, La La Land **WINNER**

Johann Johannsson, Arrival

Dustin O’Halloran, Hauschka, Lion

Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch, Hidden Figures

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“Can’t Stop the Feeling,” Trolls

Music by: Justin Timberlake, Max Martin, Shellback

Lyrics by: Justin Timberlake, Max Martin, Shellback

“City of Stars,” La La Land **WINNER**

Music by: Justin Hurwitz

Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul

“Faith,” Sing

Music by: Ryan Tedder, Stevie Wonder, Francis Farewell Starlight

Lyrics by: Ryan Tedder, Stevie Wonder, Francis Farewell Starlight

“Gold,” Gold

Music by: Brian Burton, Stephen Gaghan, Daniel Pemberton, Iggy Pop

Lyrics by: Brian Burton, Stephen Gaghan, Daniel Pemberton, Iggy Pop

“How Far I’ll Go,” Moana

Music by: Lin-Manuel Miranda

Lyrics by: Lin-Manuel Miranda