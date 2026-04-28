Cannes 2026: Nightswim tra la Quinzaine des Cinéastes e i Cannes Remakes

Pubblicazione: 28 aprile alle 23:34

Ci siamo. Manca pochissimo alla 79sima edizione del Festival di Cannes. E nonostante l'assenza di registi italiani dalla selezione ufficiale, il nostro cinema sarà protagonista con una delle realtà produttive più interessanti del momento, capace di muoversi con competenza tra la ricerca artistica e le logiche del mercato globale.

Stiamo parlando di, società di produzione guidata da Ines Vasiljevic e Stefano Sardo , che approda sulla Croisette con, la nuova attesissima opera del maestro francese Bruno Dumont, selezionata alla prestigiosissimaUna coproduzionetra Francia, Italia, Spagna e Portogallo.

Girato tra la Francia e il Friuli Venezia Giulia, con una forte presenza sul territorio di Trieste, Le rocce rosse prosegue la ricerca linguistica radicale di Dumont, esplorando l’infanzia come territorio d’origine del conflitto attraverso una sintesi tra rigore formale e approccio documentaristico.

Il logo ufficiale della Quinzaine des cinéastes

"Affrontare un progetto di questa portata ha significato confrontarsi con un metodo creativo estremamente libero e al contempo rigoroso," dichiara la produttrice Ines Vasiljevic. "Abbiamo adottato una struttura produttiva agile e locale, capace di adattarsi alla visione del regista senza rinunciare a un forte legame con le professionalità e le maestranze locali. Un equilibrio che riteniamo fondamentale per il cinema indipendente contemporaneo."

Parallelamente alla selezione ufficiale, Nightswim è presente alall'interno dell'iniziativacon, l’ultimo film scritto e diretto da. La selezione di questo titolo, mirata a valorizzare la proprietà intellettuale europea con alto potenziale di adattamento internazionale, conferma la capacità della società di sviluppare storie capaci di superare i confini nazionali.

Guidata da Ines Vasiljevic, produttrice dalla consolidata esperienza internazionale e dallo sceneggiatore e regista Stefano Sardo (autore della trilogia 1992-1994, Il ragazzo invisibile e L’arte della Gioia), Nightswim si distingue per una linea editoriale capace di intercettare il cinema d’autore internazionale e le nuove estetiche di genere. Questa doppia anima, produttiva e creativa, permette alla società di intervenire attivamente nello sviluppo delle sceneggiature, massimizzando il potenziale di esportazione, remake e vendite estere dei propri titoli. Con sede a Roma, Nightswim ha consolidato negli anni un solido asse produttivo italo-francese, specializzandosi in coproduzioni europee di alta qualità artistica che uniscono ricerca stilistica e visione di mercato. Tra le ultime coproduzioni internazionali firmate da Nightswim, si ricorda La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli.

La 79sima edizione del festival di Cannes si svolgerà dal 12 al 23 maggio 2024, e noi di BadTaste saremo sulla Croisette per portarvi dentro il festival più importante al mondo, parlandovi non solo dei titoli più attesi del concorso, ma scoprendo insieme a voi tutto il meglio che il cinema internazionale ha da offrire.