Se siete andati al cinema a vedere, o quantomeno se avete visto le varie clip approdate in rete, sapete già che il computer impiegato dal Crociato di Gotham ha la medesima voce di, l’assistenze virtuale dei dispositivi mobili e non della

L’easter egg non finisce qua, dato che anche Siri effettua in realtà dei divertenti riferimenti al cartoon della Warner. Per scoprirli, basta impostare l’inglese americano come lingua principale e poi rivolgersi a Siri come fa Batman nel film, chiamandola “Hey ‘Puter!”.

Ecco alcuni esempi di risposte che si possono ottenere:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dai creatori di The LEGO Movie arriva una nuova storia a mattoncini per la regia di Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) con le voci, nella versione originale di: Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, “Sin City”), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa).