The Batman Parte 2 si ferma all’improvviso: stop alla produzione e Matt Reeves lascia il set

Pubblicazione: 06 ottobre alle 08:00

Un nuovo imprevisto si mette sulla strada di The Batman Parte 2 e, dopo un'attesa già lunghissima e diversi spostamenti della data d'uscita, la produzione del sequel con Robert Pattinson ha infatti deciso di fermarsi temporaneamente, ma questa volta il motivo non riguarda la sceneggiatura, problemi creativi o decisioni prese da Warner Bros. Discovery.

Al centro dello stop c'è, visto che il regista hadalla lavorazione di The Batman Parte II per occuparsi di, come confermato direttamente da Warner Bros. e DC Studios attraverso una dichiarazione diffusa nelle ultime ore. “La produzione di The Batman Part II è stata temporaneamente sospesa mentre Matt Reeves si occupa di una questione familiare”,, aggiungendo chee che l’intenzione è quella di riprendere presto i lavori.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura della questione familiare, né tantomeno sulla durata prevista dello stop. Proprio per questo, almeno per il momento, non ci sono elementi per parlare di un nuovo rinvio del film. Secondo quanto riportato da Deadline, è infatti ancora troppo presto per stabilire se questa pausa avrà conseguenze sul calendario. Ricordiamo proprio in tal senso che The Batman Parte II rimane ufficialmente previsto nelle sale per il 18 febbraio 2028, data scelta soltanto pochi mesi fa dopo l'ennesimo slittamento del progetto.

EXCLUSIVE: Production is pausing on the Warner Bros and DC Studios pic 'The Batman Part II' due to director Matt Reeves stepping away for personal reasons. Read more details here: https://t.co/sx19hL3hLC (Photos: Getty, DC Studios) — Deadline (@DEADLINE) October 5, 2026

La notizia arriva proprio quando il sequel sembrava essersi finalmente lasciato alle spalle la lunghissima fase di sviluppo, con le riprese che erano in corso da mesi nel Regno Unito. Nelle ultime settimane Glasgow era stata nuovamente trasformata in Gotham City, con strade chiuse, veicoli della polizia di Gotham e diversi elementi scenografici comparsi nel centro della città.

riporterà naturalmentenei panni di Bruce Wayne, mentre tra i volti già conosciuti torneranno Colin Farrell come Oz Cobb/Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di Jim Gordon e Andy Serkis in quello di Alfred Pennyworth. Il cast si è però allargato parecchio rispetto al primo film e tra le new entry figurano, oltre a Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch. Proprio Stan interpreterà Harvey Dent/Due Facce, uno dei personaggi più attesi del nuovo capitolo.

Sul film continua invece a esserci il massimo riserbo per quanto riguarda la trama. Pattinson ha recentemente anticipato soltanto che il sequel sarà “molto ambizioso” e rappresenterà una vera deviazione rispetto al primo The Batman, pur conservandone alcuni degli elementi e delle atmosfere che lo caratterizzavano. L'attuale pausa arriva inevitabilmente in un momento delicato per un progetto che ha già attraversato una lunga serie di rinvii, visto che The Batman Parte 2 era stato inizialmente annunciato per ottobre 2025, per poi essere spostato più volte fino all'attuale febbraio 2028. Quando arriverà nelle sale, saranno quindi trascorsi quasi sei anni dal debutto del primo film di Reeves.

Ma questa volta la situazione è molto diversa rispetto ai precedenti ritardi. DC Studios ha parlato esplicitamente di una sospensione “temporanea” e ha fatto sapere di essere completamente al fianco di Matt Reeves. Per capire quando le riprese potranno ripartire e soprattutto se lo stop finirà per modificare ancora una volta la data d'uscita bisognerà quindi attendere: per ora, Batman resta fermo, ma il suo ritorno nel 2028 non è stato rimesso ufficialmente in discussione.