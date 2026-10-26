The Batman 2, Pattinson rompe il silenzio sull'arrivo di Soderbergh dopo l'uscita improvvisa di Reeves
Robert Pattinson rompe il silenzio sull'arrivo di Steven Soderbergh in The Batman 2 dopo lo stop di Matt Reeves e aggiorna i fan sullo stato delle riprese.
The Batman: Parte II si prepara a riprendere il proprio cammino dopo settimane particolarmente delicate per la produzione, e questa volta a rassicurare i fan è direttamente Robert Pattinson. L'attore, che tornerà a interpretare Bruce Wayne nel sequel del film del 2022, ha infatti commentato l'arrivo di Steven Soderbergh, chiamato ad aiutare Matt Reeves a completare le riprese dopo che il regista è stato costretto ad allontanarsi temporaneamente dal set per una questione familiare. Una situazione inattesa che aveva sollevato diversi interrogativi sul futuro del progetto, ma che sembra aver trovato una soluzione capace di soddisfare tutti i protagonisti coinvolti.
"Sono davvero felice che sia arrivato per aiutare Matt. È un gesto incredibilmente generoso da parte sua, e lo sta facendo nel modo più bello possibile. È completamente altruista" - Robert Pattinson
Pattinson ha poi sottolineato quanto lavoro Reeves abbia dedicato alla realizzazione del sequel, spiegando che la produzione si trova ormai nelle fasi conclusive delle riprese.
"Penso che Matt abbia lavorato tantissimo alla sceneggiatura, e siamo quasi alla fine. Quindi vedere qualcuno arrivare e dire: 'Voglio soltanto aiutare Matt a realizzarlo, voglio farlo insieme a lui e portare il film fino al montaggio'... E avere qualcuno di talento come Steven a farlo è fantastico." - Robert Pattinson
Parole che chiariscono anche la natura dell'accordo tra i due registi. Soderbergh non sta prendendo il controllo creativo di The Batman: Parte II, ma si occuperà di completare le ultime settimane di riprese principali, lavorando a stretto contatto con Reeves e con il resto della squadra. La stessa DC Studios aveva confermato che l'iniziativa era partita proprio da Soderbergh, desideroso di offrire il proprio aiuto dopo aver apprezzato il lavoro svolto dal collega sul primo The Batman.
"Penso che siano già in produzione. E io ricomincerò tra un paio di giorni." - Robert Pattinson
Si tratta di un segnale incoraggiante per un progetto che ha già attraversato diversi rinvii. Le riprese erano state temporaneamente sospese all'inizio di ottobre, quando Warner Bros. aveva comunicato che Reeves aveva bisogno di dedicarsi a una questione familiare, senza fornire ulteriori dettagli per rispettarne la privacy. Successivamente, il regista aveva voluto rassicurare personalmente il pubblico, chiarendo di non avere alcuna intenzione di lasciare The Batman: Parte II e ringraziando Soderbergh per il sostegno ricevuto.
Il contributo del nuovo arrivato dovrebbe quindi permettere di completare il materiale ancora necessario, lasciando a Reeves la possibilità di seguire le successive fasi di lavorazione e mantenere la continuità stilistica con il primo capitolo. Nel cast del sequel, oltre a Robert Pattinson, torneranno Colin Farrell nei panni del Pinguino, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Jeffrey Wright in quello del commissario James Gordon. Tra le nuove aggiunte figurano invece Scarlett Johansson, Sebastian Stan e Charles Dance, mentre i dettagli della trama continuano a essere custoditi con grande riservatezza.