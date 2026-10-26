The Batman 2, Pattinson rompe il silenzio sull'arrivo di Soderbergh dopo l'uscita improvvisa di Reeves

Pubblicazione: 26 ottobre alle 16:17

The Batman: Parte II si prepara a riprendere il proprio cammino dopo settimane particolarmente delicate per la produzione, e questa volta a rassicurare i fan è direttamente Robert Pattinson. L'attore, che tornerà a interpretare Bruce Wayne nel sequel del film del 2022, ha infatti commentato l'arrivo di Steven Soderbergh, chiamato ad aiutare Matt Reeves a completare le riprese dopo che il regista è stato costretto ad allontanarsi temporaneamente dal set per una questione familiare. Una situazione inattesa che aveva sollevato diversi interrogativi sul futuro del progetto, ma che sembra aver trovato una soluzione capace di soddisfare tutti i protagonisti coinvolti.

"Sono davvero felice che sia arrivato per aiutare Matt. È un gesto incredibilmente generoso da parte sua, e lo sta facendo nel modo più bello possibile. È completamente altruista" - Robert Pattinson

The Batman 2, fonte: Warner Bros.

Intervistato da GamesRadar+ durante la promozione del suo nuovo film Primetime,ha espresso grande riconoscenza nei confronti di Soderbergh, sottolineando soprattutto la generosità dimostrata dal regista di Ocean's Eleven e Traffic. Il suo intervento, infatti, non rappresenta un tentativo di sostituire definitivamente Reeves alla guida del progetto, ma una collaborazione pensata per consentire al collega di portare a termine il film senza rinunciare alla propria visione artistica.non ha nascosto il proprio entusiasmo per la decisione di Soderbergh, spiegando quanto sia importante poter contare su un professionista del suo livello in un momento così complicato.

Pattinson ha poi sottolineato quanto lavoro Reeves abbia dedicato alla realizzazione del sequel, spiegando che la produzione si trova ormai nelle fasi conclusive delle riprese.

"Penso che Matt abbia lavorato tantissimo alla sceneggiatura, e siamo quasi alla fine. Quindi vedere qualcuno arrivare e dire: 'Voglio soltanto aiutare Matt a realizzarlo, voglio farlo insieme a lui e portare il film fino al montaggio'... E avere qualcuno di talento come Steven a farlo è fantastico." - Robert Pattinson

Parole che chiariscono anche la natura dell'accordo tra i due registi. Soderbergh non sta prendendo il controllo creativo di The Batman: Parte II, ma si occuperà di completare le ultime settimane di riprese principali, lavorando a stretto contatto con Reeves e con il resto della squadra. La stessa DC Studios aveva confermato che l'iniziativa era partita proprio da Soderbergh, desideroso di offrire il proprio aiuto dopo aver apprezzato il lavoro svolto dal collega sul primo The Batman.

"Penso che siano già in produzione. E io ricomincerò tra un paio di giorni." - Robert Pattinson

The Batman, fonte: Warner Bros.

Ancheera intervenuto per chiarire la situazione, ribadendo cherimane il regista del film e continuerà a esserlo. Una precisazione necessaria dopo le preoccupazioni nate tra gli appassionati, che avevano interpretato l'arrivo di Soderbergh come il segnale di un possibile abbandono definitivo. Le dichiarazioni dell'attore contengono anche un aggiornamento importante sui tempi della produzione. Interrogato sulla ripresa dei lavori,ha infatti spiegato che le attività sul set sarebbero già ricominciate e che il suo ritorno davanti alla

Si tratta di un segnale incoraggiante per un progetto che ha già attraversato diversi rinvii. Le riprese erano state temporaneamente sospese all'inizio di ottobre, quando Warner Bros. aveva comunicato che Reeves aveva bisogno di dedicarsi a una questione familiare, senza fornire ulteriori dettagli per rispettarne la privacy. Successivamente, il regista aveva voluto rassicurare personalmente il pubblico, chiarendo di non avere alcuna intenzione di lasciare The Batman: Parte II e ringraziando Soderbergh per il sostegno ricevuto.

Il contributo del nuovo arrivato dovrebbe quindi permettere di completare il materiale ancora necessario, lasciando a Reeves la possibilità di seguire le successive fasi di lavorazione e mantenere la continuità stilistica con il primo capitolo. Nel cast del sequel, oltre a Robert Pattinson, torneranno Colin Farrell nei panni del Pinguino, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Jeffrey Wright in quello del commissario James Gordon. Tra le nuove aggiunte figurano invece Scarlett Johansson, Sebastian Stan e Charles Dance, mentre i dettagli della trama continuano a essere custoditi con grande riservatezza.