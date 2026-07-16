Batman: Jensen Ackles sarà il nuovo uomo pipistrello? L'attore risponde ai leak in merito

Pubblicazione: 16 luglio alle 19:02

Il DC Universe di James Gunn è ancora agli albori, ma tra i personaggi che verranno inevitabilmente reinventati nella nuova continuità c'è Batman. Il Cavaliere Oscuro tornerà nel Chapter 1: Gods and Monsters con il film The Brave and The Bold , affiancando il Superman di David Corenswet in quella che sarà la base della nuova Justice League cinematografica. E mentre i fan attendono dettagli ufficiali sul casting di Bruce Wayne, un nome continua a rimbalzare con insistenza sui social e nei forum, ossia quello di Jensen Ackles.

Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy e Jack Quaid nei panni di Hugh Campbell in una scena di The Boys Fonte: Prime Video

L'attore di Supernatural, da anni nell'olimpo dei desideri dei fan DC grazie anche alla sua performance vocale come Batman in alcuni progetti animati, ha finalmente deciso di rompere il silenzio. Durante una convention dedicata proprio a Supernatural, Ackles ha affrontato direttamente la domanda che gli viene posta con frequenza quasi ossessiva:

La risposta, registrata in video e condivisa dalla content creator Robyn Phillips, è arrivata con un sorriso consapevole e una buona dose di autoironia. "Sapete, sono contento che me l'abbiate chiesto, perché mi piacerebbe fare un annuncio mondiale qui a una convention di Supernatural", ha esordito Ackles, strappando un boato alla platea. Poi, con un sorriso più ampio: "No, non ho notizie da darvi su questo fronte. Ma ehi..." E a quel punto ha mostrato le dita incrociate, un gesto universale che dice tutto e niente.

Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy in una scena di The Boys Fonte: Prime Video

Nessuna conferma, ma nemmeno una smentita netta., quella che lascia la porta aperta senza sbilanciarsi. Un atteggiamento che, in realtà, è l'unico possibile quando si parla di progetti Marvel o DC ancora in fase di sviluppo, ossia quando gli attori sono sotto contratto o in trattativa; e vincolati da clausole di riservatezza ferree.

Per anni Jensen Ackles è stato uno dei nomi più gettonati dai fan per il ruolo. Alto, carismatico, con una voce profonda e un volto che alterna intensità drammatica e ironia tagliente, l'attore ha tutte le caratteristiche fisiche e interpretative per incarnare Bruce Wayne. Ackles inoltre non è estraneo al l’iconico personaggio DC. L’attore, infatti, ha già prestato la voce a Batman in Batman: Il Lungo Halloween Parte Uno e Parte Due, dimostrando di saper gestire il dualismo tra il miliardario di facciata e il vigilante tormentato. Oltre a ciò, ha recitato in The Boys, serie prodotta proprio da Amazon e supervisionata da Eric Kripke, dimostrando di saper gestire ruoli complessi in universi narrativi stratificati.

Il casting di Batman nel DCU è uno dei più attesi e delicati dell'intera operazione Gunn. Dopo Ben Affleck nel DCEU e Robert Pattinson nell'universo separato di Matt Reeves, il nuovo Bruce Wayne dovrà incarnare una versione del personaggio che funzioni su più di un film, che possa invecchiare sullo schermo e che sia credibile sia come detective che come combattente, sia come playboy che come figura paterna. Non è un compito da poco.

Al momento DC Studios non ha ancora annunciato né un regista né un attore per The Brave and The Bold. Il film non ha nemmeno una data di uscita definitiva, anche se si colloca nella seconda metà della Fase 1 del piano di Gunn. Questo significa che il casting potrebbe essere ancora in fase esplorativa, con liste di nomi valutati, audizioni informali e trattative preliminari che restano rigorosamente sotto silenzio.

Jensen Ackles, dal canto suo, continua la sua carriera tra televisione e doppiaggio, mentre il suo nome resta in cima alle liste dei desideri dei fan. Una cosa è certa, ossia che il nuovo Batman del DCU dovrà fare i conti con aspettative altissime, un personaggio iconico e decenni di interpretazioni memorabili. Da Adam West a Kevin Conroy, da Michael Keaton a Christian Bale, fino a Pattinson, ogni attore ha lasciato il segno. Il prossimo avrà l'onore e l'onere di costruire il Batman per una nuova generazione.