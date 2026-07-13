Svelato il possibile ruolo di Scarlett Johansson in Batman 2

Pubblicazione: 13 luglio alle 13:34

La transumanza dei divi da un universo di supereroi all’altro è ormai il passatempo preferito dei direttori di casting a Hollywood, ma ci sono operazioni che ci fanno subito pensare al grande evento cinematografico.

, l'indimenticata e cinetica Vedova Nera che per un decennio ha garantito stabilità emotiva e incassi miliardari al Marvel Cinematic Universe,. L'idea di vederla attraversare lo steccato per immergersi nelle pozzanghere della Gotham City di Matt Reeves era già di per sé sufficiente a mandare in tilt i social. Ma l'ultimo affascinante retroscena emerso dal blindatissimo set di Batman 2 sposta l'asticella ben oltre il semplice cammeo di lusso.

I vecchi rumor che la volevano relegata al ruolo civile e un po’ ingessato di Gilda Dent, consorte del futuro Due Facce. Ma le ultime indiscrezioni, filtrate attraverso le maglie di Reddit prima di essere frettolosamente rimosse dalla censura produttiva, tratteggiano per la Johansson un destino decisamente più tossico e affascinante: quello di una letale ecoterrorista ossessionata dalle tossine vegetali.

Killer e depistaggi controllati

Traduzione per i non iniziati al culto del Cavaliere Oscuro:sta per tornare sul grande schermo, e potrebbe avere i tratti magnetici dell'ex musa di Woody Allen.

La parabola dei rumor legati a questo attesissimo sequel assomiglia sempre più a un raffinato thriller deduttivo. Il castello di carte che voleva la Johansson al fianco di Sebastian Stan nei panni della coppia Harvey e Gilda Dent è crollato sotto i colpi degli informatori più accreditati. Pare infatti che Stan sia destinato a incarnare Zsasz, lo spietato e metodico serial killer che ama incidere sulla propria pelle il numero delle sue vittime.

Una scena di Batman (Warner Bros)

Crollato il legame coniugale, per la Johansson si sono spalancate le porte della serra più pericolosa del fumetto mondiale. La nuova ricostruzione la vedrebbe impegnata a sterminare sistematicamente l'alta società di Gotham attraverso veleni biologici, mettendo nel mirino nientemeno che il personaggio affidato alla regalità cupa di Charles Dance, indicato come il burattinaio della celeberrima Corte dei Gufi.

L'eventuale introduzione di Pamela Isley in questa specifica declinazione cinematografica è una scommessa critica affascinante (dopo le scelte di cast che hanno fatto discutere). Il regista Matt Reeves ha fondato il successo del primo capitolo su un iperrealismo sporco, mutuato dal cinema poliziesco degli anni Settanta, dove gli elementi fumettistici venivano costantemente ricondotti a una dimensione terrena e credibile. Vedere come una figura tradizionalmente sopra le righe e "fantastica" come Poison Ivy verrà integrata in questo ecosistema privo di superpoteri è il vero enigma che intriga la critica.