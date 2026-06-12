The Batman 2, Colin Farrell sorprende sul ruolo del Pinguino (e non sarà come molti pensavano)

Pubblicazione: 12 giugno alle 16:26

Dopo anni di attesa snervante, il Bat-segnale è finalmente tornato a illuminare i cieli di Gotham, ed i fan dell'Uomo Pipistrello hanno subito drizzato le antenne. The Batman Part II, uno dei progetti più attesi dell'intera industria hollywoodiana, si prepara a entrare in produzione, e con esso torna uno dei personaggi più memorabili del primo capitolo: Oswald Cobblepot, alias il Pinguino, interpretato da un Colin Farrell irriconoscibile sotto strati di trucco prostetico.

L'ha offerto un aggiornamento fresco di giornata sulle tempistiche del suo ritorno nel ruolo che gli è valso gli elogi della critica e un'intera serie spin-off su HBO Max. Durante un'intervista con Collider per promuovere la seconda stagione di Sugar, la sua acclamata serie noir sci-fi per Apple TV,ha confermato che lediretto dasono ormai imminenti. "Iniziano tra una settimana, credo", ha rivelato l'attore, ma quando sarà il suo turno di infilarsi nuovamente nei panni ingombranti di Oz Cobb?

"Volerò a Londra tra quattro o cinque settimane. Non ho molto da fare in questo film, ma ci sarò per qualche settimana", ha affermato, sollevando degli interrogativi interessanti sul ruolo che il Pinguino avrà nella narrazione del sequel, evidentemente più contenuto rispetto alla presenza massiccia nel primo film e nella serie dedicata. Nonostante il minutaggio ridotto, Farrell non nasconde il suo entusiasmo da autentico fan della saga. "Sarà un set incredibile su cui trovarsi", ha dichiarato, per poi rincarare la dose con dichiarazioni molto positive:

"La sceneggiatura, l'ho già detto prima, è straordinaria. Davvero. Matt è così brillante, e tiene così profondamente alle storie che racconta". - Colin Farrell

Colin Farrell nei panni del Pinguino, fonte: HBO

In attesa di vedere cosa riserverà ai fan questo nuovo film, ricordiamo che il primo capitolo, uscito nel 2022, aveva lasciato sul tavolo un potenziale narrativo enorme: Robert Pattinson aveva dato vita a un Bruce Wayne tormentato e imperfetto, lontano anni luce dalle incarnazioni precedenti, mentre Reeves aveva costruito una Gotham City claustrofobica e corrotta fino al midollo. Il successo critico e commerciale aveva reso il sequel una certezza, ma i tempi di Hollywood, gli scioperi del 2023 e la complessità produttiva hanno dilatato l'attesa fino a oggi.

Colin Farrell interpreta il Pinguino, fonte: HBO

La conferma che le riprese inizieranno nella prossima settimana segna finalmente la transizione da sviluppo a produzione effettiva. Il set londinese,, tornerà a ospitare le strade umide e le architetture gotiche che hanno definito visivamente l'universo di Reeves. La presenza di, production designer di Andor, aggiunge un ulteriore livello di credibilità al comparto tecnico, promettendo una resa visiva di primo livello.

Ciò che rimane avvolto nel mistero è proprio il ruolo del Pinguino nella trama, visto che dopo aver dominato la scena nella serie HBO che ha esplorato la sua ascesa nel sottobosco criminale di Gotham, Oz Cobb sembra destinato a un ruolo di supporto nel sequel cinematografico. Una scelta narrativa sensata: Reeves ha dimostrato di saper costruire un universo corale dove ogni personaggio ha il suo spazio senza cannibalizzare gli altri.

Per ora le risposte sono poche e le domande ancora tante. Quanto spazio avrà davvero il Pinguino? E soprattutto, riuscirà Matt Reeves a replicare la magia del primo film? Ma dopo l'annuncio del cast e l'inizio delle riprese, di una cosa i fan possono finalmente essere certi: dopo anni di rinvii, silenzi e speculazioni, The Batman Part II è davvero partito. E per chi si era innamorato di quella Gotham sporca, piovosa e disperata, questa è probabilmente la notizia più importante di tutte.