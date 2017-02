ha vinto il 23esimo Grammy Award della sua carriera. Nel corso della 59esima edizione della premiazione, il celebre compositore ha trionfato nella categoria Best Score Soundtrack for Visual Media per la colonna sonora di, uscito nel 2015. La colonna sonora di Williams era in competizione con altre soundtrack per il grande e per il piccolo schermo: Revenant – Redivivo, The Hateful Eight, Il Ponte delle Spie e Stranger Things. Nella storia dei Grammy, Williams è stato candidato ben 66 volte. Agli Oscar 2016, proprio per Il Risveglio della Forza, è stato in gara con la sua cinquantesima nomination.

QUI trovate la lista di tutti i vincitori dell’ultima edizione dei Grammy.

Congrats Best Score Soundtrack For Visual Media “Star Wars: The Force Awakens” John Williams, composer #GRAMMYs — Recording Academy (@RecordingAcad) February 12, 2017

Nella giornata di ieri, il produttore Robert Meyer Burnett ha inoltre rivelato che Williams sta già lavorando alla colonna sonora di Star Wars: The Last Jedi, e che Rian Johnson intende utilizzare parte della colonna sonora già in fase di montaggio:

LAST JEDI scoring update. Last Thursday was John Williams’ 85th Birthday. He’s conducting. Rian Johnson wants to use the score for editing. — Robert Meyer Burnett (@BurnettRM) February 12, 2017

Star Wars: The Last Jedi

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Nuovi ingressi nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

