In seguito alla morte di Kenny Baker avvenuta lo scorso agosto, la Lucasfilm ha dovuto scegliere un nuovo interprete in grado di sostenere la parte dell’iconico droide di Guerre Stellarinell’ottavo capitolo della saga,

L’Hollywood Reporter riporta ora che tale ruolo è stato affidato a Jimmy Vee, attore visto in progetti come Harry Potter e la Pietra Filosofale, Pan – Viaggio sull’Isola che Non C’è e anche nella serie televisiva Doctor Who: “È stato un vero piacere recitare al fianco di leggendario Kenny Baker.”, ha dichiarato Vee, “Era un attore fantastico e mi ha insegnato tutti i “trucchi” su come portare in vita R2-D2, personaggio che continuerò ad interpretare in suo onore. Sono davvero entusiasta di far parte dell’universo di Star Wars e non vedo l’ora che tutti vedano ciò su cui abbiamo lavorato lo scorso anno”.

Potete vedere il teaser ufficiale di Star Wars: The Last Jedi in questa pagina.

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Nuovi ingressi nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.