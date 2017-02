La Lucasfilm e la Disney hanno ufficialmente fissato la data del secondo Force Friday che si terrà venerdì primo settembre.

Come già accaduto con Il Risveglio della Forza, durante lo Star Wars Force Friday II verranno ufficialmente presentati al mondo i vari prodotti su licenza collegati all’ottavo capitolo di Guerre Stellari. A margine dell’annuncio è stata diffusa un’immagine d’esempio del packaging che sarà possibile trovare all’interno dei Disney Store (e non solo chiaramente). E grazie ad essa possiamo dare una prima occhiata a Rey, Finn e Poe Dameron. Quella col look più differente in The Last Jedi sembrerebbe essere proprio l’eroina interpretata da Daisy Ridley.

Jimmy Pitaro, chairman di Disney Consumer Products&Interactive Media afferma:

Il Primo Star Wars Force Friday è stato un evento davvero unico che ha unito i fan di cinque continenti in un evento live di unboxing mondiale senza precedenti avvenuto prima di migliaia di aperture di mezzanotte di svariati punti vendita in tutto il mondo. Siamo lieti di confermare il ritorno di questa iniziativa anche per The Last Jedi anche se i dettagli del tutto sono ancora top secret. Ma potete aspettarvi qualcosa all’altezza della spasmodica aspettativa che circonda il nuovo capitolo di Guerre Stellari.

Potete vedere il teaser ufficiale di Star Wars: The Last Jedi in questa pagina. Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Nuovi ingressi nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.