David di Donatello 2017: tutte le nomination!

Sono state annunciate oggi le nomination ai, che verranno assegnati il 27 marzo a Roma.

Anche quest’anno a produrre e trasmettere la cerimonia (giunta alla sua 61esima edizione) sarà Sky: Alessandro Cattelan presenterà la premiazione, che si svolgerà agli Studi De Paolis di Roma. L’evento verrà trasmesso in diretta su Sky Cinema, Sky Uno, Sky TG24, Sky Arte e in chiaro su TV8.

A dominare le nomination due film: Indivisibili e La Pazza Gioia, entrambi con ben 17 candidature. Veloce come il Vento di Matteo Rovere ottiene 16 nomination, mentre il tre volte vincitore del David Valerio Mastandrea si aggiudica due nomination (come attore protagonista in Fai Bei Sogni e attore non protagonista in Fiore). Questi cinque film sono stati nominati come miglior film, e i rispettivi registi sono stati nominati per la miglior regia. Da notare anche le due nomination a Mine, tra cui quella come migliori registi esordienti a Fabio Resinaro e Fabio Guaglione.

Potete vedere tutte le nomination qui sotto: