Ottime notizie per tutti coloro che desiderano seguire la notte degli Oscar in diretta: l’esclusiva Sky della cerimonia non coinvolgerà solo Sky Cinema Oscar HD , ma anche(canale 8 del telecomando), che trasmetterà in chiaro la Notte degli Oscar a partire dalle 22.50 di domenica 26 febbraio.

Noi di BadTaste.it, come ogni anno, seguiremo la cerimonia in live-blogging qui sul sito: non dimenticatevi di compilare i vostri pronostici personalizzati cliccando sul link sottostante!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Le candidature agli Oscar sono state annunciate il 24 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo il 26 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta sarà trasmessa dalla ABC, e rilanciata in più di 225 Paesi in tutto il mondo. In Italia verrà trasmessa da Sky Cinema Oscar HD e in chiaro da TV8.