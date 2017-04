Per un filmche esce al cinema, un altro è già in sviluppo . Al Comic-Con di San Diego dell’anno scorso è stato annunciato che Brie Larson interpreterà Captain Marvel nel film omonimo in uscita l’8 marzo 2019, ma la supereroina verrà ovviamente presentata ben prima.

Ora su Vanity Fair l’attrice rivela di averci dovuto pensare molto prima di accettare la parte:

Ci ho messo molto tempo. Ho dovuto riflettere, pensare alla mia vita e a cosa volevo fare. Alla fine non ho potuto negare il fatto che questo film rappresenti tutto ciò che amo del cinema, anche grazie agli aspetti progressisti, importanti e significativi che incarna. È un simbolo verso il quale avrei voluto guardare crescendo. Sento che valga davvero, davvero la pena se si riesce a portare maggiore consapevolezza e fiducia nelle giovani donne – per questo lo farò.

I Marvel Studios, a quanto pare, hanno ascoltato i consigli dell’attrice nello sviluppare il personaggio per il grande schermo:

Sono stati molto disponibili nel sentire le mie opinioni e i miei punti di vista, e questo è molto positivo. Penso sia per questo che mi hanno ingaggiata: ho molti aspetti in comune con questo personaggio, e vogliono coinvolgermi anche in questo aspetto del film.

Vincitrice dell’Oscar nel 2016 per Room, l’attrice lavorerà a Captain Marvel con Anna Boden e Ryan Fleck, co-registi della pellicola.

A scrivere la sceneggiatura Nicole Perlman e Meg LeFauve (Inside Out), la storia è incentrata su Carol Danvers, pilota dell’esercito USA il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree durante un incidente. L’alterazione le fornisce dei superpoteri che la rendono fortissima, la fanno volare e le permettono di proiettare energia.

Nei fumetti Carol Danvers è comparsa nel 1968, su Marvel Super-Heroes #13.

Captain Marvel uscirà l’8 marzo 2019.