Come sapete ieri era l’: ieri sera la 20th Century Fox in collaborazione con BadTaste.it ha organizzato un evento gratuito in sei cinema in tutta Italia (Milano, Modena, Torino, Firenze, Roma e Bari), durante il quale è stato proiettato(1979) in versione rimasterizzata, una anteprima di alcune scene di, il prologo uscito anche online e due messaggi di Ridley Scott. Tantissimi i partecipanti, che hanno ricevuto anche un albo edito da SaldaPress e altre sorprese.

Noi di BadTaste.it abbiamo seguito l’evento Live in tutte e sei le città, e durante la serata vi abbiamo aggiornati sui social. Ecco le dirette facebook e i video dal cinema Arcadia di Melzo:











Buon #AlienDay! A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Apr 26, 2017 at 11:17am PDT

Celebriamo l'#AlienDay in sei cinema in tutta italia! Qui siamo ad @arcadiacinema A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Apr 26, 2017 at 11:19am PDT

Negli album Instagram sottostanti, invece, le immagini dagli altri cinema:

#AlienDay, prima tappa: Torino! A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Apr 26, 2017 at 11:23am PDT

‪#AlienDay, seconda tappa: Modena!‬ A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Apr 26, 2017 at 12:40pm PDT

‪#AlienDay, terza tappa: Firenze!‬ A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Apr 26, 2017 at 12:40pm PDT

‪#AlienDay, quarta tappa: Milano!‬ A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Apr 26, 2017 at 1:01pm PDT

‪#AlienDay, quinta tappa: Bari!‬ A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Apr 26, 2017 at 1:15pm PDT

‪#AlienDay, ultima tappa: Roma!‬ A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Apr 26, 2017 at 1:35pm PDT

Più tardi vi proporremo il nostro video-resoconto dall’evento al cinema Adriano di Roma, nel quale abbiamo anche chiesto ai fan le impressioni sulle scene di Alien: Covenant!

La sinossi ufficiale del film:

Ridley Scott ritorna nell’universo da lui creato in Alien con Alien: Covenant, il secondo capitolo della trilogia prequel iniziata con Prometheus e che si collegherà direttamente all’opera di fantascienza del 1979. Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L’unico abitante è il “sintetico” David (Michael Fassbender), sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus.

Nel cast Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England e Benjamin Rigby. Le riprese del film sono iniziate ad aprile 2016 e si sono svolte in Australia e Nuova Zelanda. La sceneggiatura è di Jack Paglen e Michael Green. L’uscita è prevista per il 19 maggio negli USA e l’11 maggio in Italia.