Star Wars: confermato il ritorno del LEGO Millennium Falcon UCS?

Era un rumour che circolava già da un po’, ma adesso, grazie a una foto postata sul forum di Eurobricks, è arrivata la conferma. Nel corso dell’anno, in autunno per la precisione, la LEGO commercializzerà un’edizione aggiornata deluscito, originariamente, nel 2007.

Composto da 5195 pezzi e proposto, all’epoca, a un prezzo di 499$, è rimasto in vendita per due anni, dal 2007 al 2009, ed è andato sold-out nel giugno del 2010, trasformandosi istantaneamente in merce particolarmente ricercata dai collezionisti. Il set era, fra le altre cose, il secondo più grande mai realizzato dalla LEGO, secondo solo al 10189 Taj Mahal, nonché il più costoso di sempre.

Record, quello del prezzo, che si appresta a essere infranto da questa riedizione che arriverà sugli scaffali virtuali e reali dei negozi all’esorbitante cifra di 699,99€. Il numero di pezzi di questo set aggiornato non è ancora noto anche se, grazie all’immagine apparsa online, possiamo verificare che l’allestimento del modello sarà variabile: sarà possibile scegliere fra quello di Una Nuova Speranza e quello di Il Risveglio della Forza.

La questione confermerebbe la voce giunta alle nostre orecchie grazie a una fonte bene informata in materia circa un mese fa e mezzo da e che abbiamo aspettato a divulgare in attesa di “ulteriori movimenti”. Sul forum di Eurbricks alcuni sollevando dubbi circa la liceità dell’immagine evidenziando che si tratta della riproposizione di una foto apparsa online in data sospetta a inizio aprile. La conferma arriverebbe in ogni caso anche da un altro utente generalmente attendibile del forum, Sir Gareth, grazie al post che trovate qua sotto, che collima con le informazioni in nostro possesso e che parlavano di un prezzo al dettaglio compreso fra i 700 e gli 800 euro.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!