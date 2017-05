Dopo la sessione di riprese a Edinburgo, la produzione disi è spostata a Durham, in Inghilterra, per girare alcune scene negli interni della cattedrale già utilizzata per blockbuster come la saga di Harry Potter

Nelle ultime ore si è appreso che oltre Mark Ruffalo e Chris Hemsworth, si trova nella zona delle riprese anche Tessa Thompson, che vedremo presto in azione insieme ai due attori in Thor: Ragnarok nei panni di Valkyrie. Sembra quindi che le scene girate a Durham (dove le riprese proseguiranno per altri tre giorni) si ricollegheranno proprio al film di Taika Waititi…

Potete vedere le immagini qui sotto:

Nuevas imagenes de la catedral de Durham donde se está filmando #AvengersInfinityWar pic.twitter.com/yn2pgXKbTx — luisdrils (@luisdrils) May 4, 2017

#AvengersInfinityWar awesome morning at set, Durham Cathedral even got to see Chris Hemsworth being driven to set in his black range rover pic.twitter.com/4nIKGUg8lq — Lyn Brennan (@leelbrennan) May 4, 2017

Vi terremo aggiornati!

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.