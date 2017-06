, ultimo capitolo della saga cinematografica di Resident Evil con protagonistaè ufficialmente disponibile in versione home video da oggi.

Ecco il comunicato stampa ufficiale diffuso dalla Universal Pictures con tutte le specifiche tecniche dedicate alle varie edizioni:

L’epica conclusione della franchise con gli incassi più alti di tutti i tempi tra i film tratti da un video game

RESIDENT EVIL:

THE FINAL CHAPTER

Finisci il combattimento il 2 Giugno 2017 in Digital HD

e da oggi in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™

con Universal Pictures Home Entertainment Italia

Tra i contenuti extra l’interattivo “Modalità rappresaglia”,

i dietro-le-quinte del film e una sneak peek dell’imminente film in CGI Resident Evil: Vendetta

RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER, il sesto ed ultimo episodio della franchise fenomeno mondiale, ha debuttato in Digital HD il 2 Giugno 2017 ed oggi in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™ con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Milla Jovovich (Resident Evil franchise) riappare nei panni dell’iconica assassina di zombie Alice ed è costretta a tornare nell’Alveare di Raccoon City, dove la sua storia ebbe inizio. La Umbrella Corporation sta radunando le sue forze per un attacco definitivo contro gli unici sopravvissuti all’apocalisse e Alice deve prevenire la completa estinzione dell’umanità prima che sia troppo tardi. Insieme a Milla Jovovich, tornano altri personaggi già conosciuti dai fan della franchise – Ali Larter (Final Destination), Shawn Roberts (Resident Evil: Retribution) e Iain Glen (Game of Thrones) – accanto alle new entry Ruby Rose (Orange is the New Black), Eoin Macken (The Night Shift) e William Levy (The Single Moms Club).

I materiali extra di RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER includono due contenuti dietro-le-quinte: in “Esploriamo l’Alveare”, i fan potranno avere una conoscenza più approfondita dell’Alveare e di ciò che Alice e il suo team hanno dovuto sopportare per salvare l’umanità; in “La trinità tosta & le donne di Resident Evil”, le eroine parlano di come i loro ruoli diano potere a tutte le donne. I contenuti extra nei formati Blu-ray e 4K Ultra HD includono anche una sneak peek all’imminente film in CGI Resident Evil: Vendetta; una clip che esplora le “Acrobazie & Armi” in evidenza nel film; con “Modalità rappresaglia” i fan potranno estendere la loro esperienza di visualizzazione del film. Gli spettatori potranno passare alla “Modalità rappresaglia” e divertirsi con oltre 30 minuti in compagnia di Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson, in cui la coppia scompone le scene principali del film e parla del mondo di Resident Evil.

Sinossi:

In seguito agli eventi di Resident Evil: Retribution, Alice (Milla Jovovich) è l’unica sopravvissuta a quella che doveva essere l’ultima battaglia tra gli umani e gli zombie. Ora si trova costretta a tornare nel luogo in cui l’incubo è iniziato: l’Alveare di Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta radunando le sue forze per un attacco definitivo contro gli unici sopravvissuti all’apocalisse..

Scritto e diretto da Paul W.S. Anderson, RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER è prodotto da Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Robert Kulzer e Samuel Hadida; con Martin Moszkowicz e Victor Hadida come produttori esecutivi.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Azione, fantascienza

Dischi: 1

Durata: 106 min ca.

Audio: Italiano, Inglese Per Non Vedenti, Ceco, Francese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Thailandese, Turco, Ungherese – 5.1 Dolby Digital; Inglese – Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible)

Video: Formato panoramico ad ultra alta definizione (2.40:1) 3840 x 2160p

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese n/u, Arabo, Ceco, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Coreano, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Lettone, Lituano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Spagnolo, Svedese, Thailandese, Turco

Contenuti Speciali: No (i contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione)

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Azione, fantascienza

Dischi: 1

Durata: 106 min ca. (durata contenuti speciali 73 min ca)

Audio: Italiano 5.1 dts-hd ma, Inglese 7.1 dts-hd ma, Inglese per non vedenti 5.1 Dolby digital

Video: Formato panoramico ad alta definizione (2.40:1) 1920 x 1080p

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Danese, Finlandese, Norvegese, Olandese, Polacco, Svedese

Contenuti Speciali: • Modalità Rappresaglia con Paul & Milla • Acrobazie & Armi

• Anteprima: Resident Evil: Vendetta • Esploriamo l’Alveare • La trinità tosta & le donne di Resident Evil

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Azione, fantascienza

Dischi: 1

Durata: 102 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Inglese n/u – Dolby digital 5.1

Video: Formato panoramico 2.40:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Finlandese, Inglese n/u, Norvegese, Olandese, Polacco, Svedese

Contenuti Speciali: • Esploriamo l’Alveare • La trinità tosta & le donne di Resident Evil