EXCL – Spider-Man, Tom Holland sul costume in Infinity War e le scene dei titoli di coda

sono stati ieri a Roma per una toccata e fuga per parlare con la stampa di

Come buona parte degli altri giornalisti intervenuti abbiamo avuto l’opportunità di porre una sola domanda a regista e attore, così abbiamo colto l’occasione per indagare – partendo da una piccola curiosità – sul costume che Peter Parker indosserà in Avengers: Infinity War.

La star, come potete vedere, ci ha confermato che il costume di Spider-Man: Homecoming sarà lo stesso di Infinity War, anche se per la sua realizzazione sono stati adottati due metodi differenti. Jon Watts ha preferito far indossare un vero e proprio costume all’interprete di Peter Parker; i fratelli Russo, dal canto loro, hanno invece ripiegato su una tuta per il motion capture che sarà poi sostituita interamente con effetti visivi in post-produzione.

Al regista abbiamo poi chiesto un veloce commento sulle scene dei titoli di coda. Stando al filmmaker, la pellicola conterrà “svariate scene”, anche se non saranno numerose quanto quelle di Guardiani della Galassia Vol. 2.

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.