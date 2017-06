Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Le ultime 48 ore per l’universo, anzi, la Galassia Lontana Lontana disono state all’insegna di un certo trambusto con il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller dalla regia dello spin-off di Han Solo (che sarebbe avvenuto a metà maggio e reso noto solo ora) e l’arrivo, al loro posto, di un veterano come Ron Howard

L’ufficialità dell’investitura del regista di Splash – Una Sirena a Manhattan, Apollo 13, Cocoon, Willow (prodotto peraltro dalla Lucasfilm e basato su un soggetto di George Lucas), A Beautiful Mind e Frost/Nixon è arrivata anche tramite un comunicato ufficiale della Lucasfilm in cui possiamo leggere la seguente dichiarazione della Presidente Kathleen Kennedy.

Un nuovo report pubblicato da Entertainment Weekly aggiunge ulteriori particolari dal “dietro le quinte” del divorzio:

Svariate fonti vicine alla produzione del film e altre vicine ai registi hanno riferito a EW che, fin dall’inizio delle riprese avvenuto lo scorso febbraio, Lord e Miller, che sono conosciuti principalmente per le loro commedie caustiche, auto-referenziali come 21 Jump Street e per i pilot di serie TV come Last Man on Earth e Brooklyn 99, hanno cominciato a far virare il film di Han Solo più nel territorio delle risate che in quello dello space-fantasy […]

Ma come spesso avviene in vicende come questa, non tutte le fonti affermano la medesima cosa. Un’altra persona molto vicina alla pellicola sostiene che non si sia trattato del “livello di commedia” presente nel film. C’è però un sostanziale consenso fra le fonti sul fatto che i filmmaker incoraggiavano in maniera significativa le improvvisazioni degli attori cosa che, secondo la Lucasfilm, stava dirottando la storia al di fuori dei solchi tracciati […]

Altri ancora sostengono che si erano spinti troppo in là. E non si sarebbe trattato meramente di una questione di tono generale. Le variazioni apportate avrebbero conferito cambiamenti troppo grandi alla storia. Potranno anche essere stati scelti perché il loro compito era quello di dare a Han Solo quelle vibrazioni da saputello con stile irriverente, ma la Lucasfilm era comunque convinta che i registi dovessero raccontare la storia che era stata scritta. Quando i giornalieri hanno cominciato a essere visti mostrando alla produzione le improvvisazioni degli attori e le nuove idee dei registi che differivano in modo sostanziale dallo script è diventato palese che i filmmaker e i produttori non condividevano le medesime idee per alcune scene rilevanti. I reshoot erano una scappatoia percorribile (ormai sono la prassi di ogni blockbuster e ogni nuovo Star Wars ha avuto delle riprese aggiuntive), ma già dall’inizio del coinvolgimento di Lord e Miller, hanno rifiutato ogni compromesso su quello che loro ritenevano giusto per il film e alla fine la relazione è passata dall’essere tesa a del tutto fratturata. D’altronde, se si rifiutavano di girare le scene così come le volevano la Lucasfilm e Kathleen Kennedy, perché avrebbero dovuto farlo durante la sessione di riprese aggiuntive?