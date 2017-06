Spider-Man: Homecoming, annunciata la presenza di Jennifer Connelly e un altro cammeo

Spoiler

A due settimane dall’arrivo nei cinema di Spider-Man: Homecoming, la Sony ha diffuso la lista definitiva del cast nel quale figurano alcune sorprese.

Gwyneth Paltrow, innanzitutto, tornerà a vestire i panni di Pepper Potts dopo un’assenza di diversi anni dall’Universo Cinematografico Marvel (la sua ultima apparizione risale ad Iron Man 3).

Jennifer Connelly, che nell’Hulk di Ang Lee aveva interpretato Betty Ross, è accreditata come “Karen/Suit Lady”, il che ci induce a pensare che sia la voce del costume di Spider-Man. Curioso notare come il marito dell’attrice, Paul Bettany, abbia debuttato nell’Universo Cinematografico Marvel proprio come J.A.R.V.I.S.

Ad avere un cammeo nel film saranno inoltre Stan Lee nei panni di un personaggio di nome Gary e Chris Evans in quelli di Captain America.

[notizia in aggiornamento]

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.