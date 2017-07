Mancano pochi giorni alla fine delle riprese di(di cui poco fa vi abbiamo mostrato nuovi scatti rubati ).

Paul Rudd è uno degli ultimi attori avvistati sul set come potete vedere dalle immagini diffuse da Just Jared; l’interprete di Scott Lang si tratterà ad Atlanta in Georgia, poi, per le imminenti riprese di Ant-Man and the Wasp.

Ecco tutte le foto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.