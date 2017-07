Mentre vi facevamo vedere la statua di Thanos che abbiamo avvistato ieri alla D23 Expo , i fratelli Russo hanno annunciato su Facebook di aver terminato le riprese di

È altamente probabile che, più in avanti, i due registi e il cast possano tornare sul set per delle sessioni di riprese aggiuntive, prassi ormai consolidata per i grandi blockbuster. Ma al momento da Atlanta… fuori uno!

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.