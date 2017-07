No,non sta per chiudere, anzi.

Il direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios e della Pixar John Lasseter ha aperto il panel della D23 Expo dedicato all’animazione parlando proprio di un nuovo progetto dello studio che in tempi recenti ha realizzato i due film di Planes e le pellicole direct-to-video dedicate a Trilli. “I nostri filmmaker stanno lavorando sodo per reinventare questo studio,” ha esordito Lasseter, “e stanno sviluppando un nuovo film incentrato sull’aviazione e sul suo futuro”.

Il film non ha ancora un titolo (a un certo punto sullo schermo è comparsa la scritta “SPAZIO”, modificata poi in “SPAZIO DA RIEMPIRE CON UN TITOLO”) e uscirà il 12 aprile 2019 nei cinema nordamericani.

Nessun dettaglio sulla storia, sappiamo solo che il film sarà ambientato nello stesso universo di Planes e Cars. Nel video mostrato in anteprima agli ottomila fan presenti in sala, intitolato The Speed Test, una cosa è saltata subito all’occhio: il grande fotorealismo, molto superiore a quello dei due film di Planes. Nel teaser vediamo un ambiente desertico all’alba nel quale due aerei supersonici provano a rincorrersi ad alta velocità. Nella stratosfera, intanto, un drone ancora più rapido plana verso terra, puntanto ai due aerei e sfrecciando in mezzo a loro. Tutti i velivoli nanno gli occhi sui finestrini, proprio come i personaggi di Cars e Planes.

Alla regia Klay Hall e Bobs Gannaway, mentre Ferrell Barron sarà produttore.