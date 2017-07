Il grande e atteso panel della prima giornata di D23 Expo ad Anaheim era dedicato ai prossimi progetti dei tre studi d’animazione della compagnia, ovvero Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios e DisneyToon Studios.

“Non c’è un’azienda come la nostra al mondo,” ha esordito il chairman Alan Horn sottolineando come l’animazione abbia un ruolo fondamentale nella Disney (che è proprietaria, tra le altre cose, anche di Marvel Studios e Lucasfilm). “È l’animazione dove tutto ha avuto inizio, nel 1923. Nulla di tutto ciò che siamo esisterebbe senza di essa. La tradizione di allora continua oggi: il 2016 è stato il miglior anno di sempre per la nostra divisione animata, basti pensare al successo di Zootropolis, Alla Ricerca di Dory e Moana”.

Il panel, della durata di quasi due ore, è stato condotto da John Lasseter, direttore creativo di Disney Animation e Disney Pixar e vera e propria superstar della convention (accolto con un’ovazione dagli oltre ottomila fan, è salito sul palco sparando magliette). Lasseter ha iniziato presentando il prossimo progetto dei DisneyToon Studios, divisione “marginale” ma non meno importante rispetto a Disney Animation e Pixar, e che sta cercando di reinventarsi. Trovate tutti i dettagli sul nuovo film in questo articolo.

È stato poi il turno di Olaf’s Frozen Adventure, il corto della durata di 21 minuti in uscita il 22 novembre (verrà proiettato prima di Coco). Sul palco sono saliti i doppiatori Kristen Bell e Josh Gad: quest’ultimo ha cantato una canzone del film, doppiando in diretta dal vivo il personaggio di Olaf. Quattro le canzoni originali che saranno presenti nel corto, che vedrà il ritorno dei doppiatori di Frozen.

E a proposito di Frozen, si è parlato del sequel (attualmente intitolato genericamente Frozen 2) confermando il ritorno di Chris Buck e Jennifer Lee alla regia, e di Peter Del Vecho in veste di produttore. I tre sono stati mostrati in un video di sviluppo del film, durante le loro ricerche in Norvegia, Islanda e Finlandia, ma nulla è stato svelato della trama.

Grande spazio è stato dato poi a Ralph Spaccatutto 2: durante la presentazione (della quale potete leggere tutti i dettagli qui) sono state mostrate alcune esilaranti scene del film.

Nella sezione Pixar, sono state mostrate le primissime immagini di Gli Incredibili 2, attesissimo sequel del fortunato film uscito 14 anni fa (tutte le informazioni in questo articolo), è stato annunciato il regista di Toy Story 4 (tutti i dettagli qui) ed è stato annunciato un nuovo film originale diretto da Dan Scanlon (tutte le informazioni in questo articolo).

Infine, sono state mostrate alcune scene di Coco, il nuovo progetto della Pixar in uscita a novembre. I doppiatori del film hanno cantato una delle canzoni del film, Remember Me, accompagnati da un gran numero di ballerini coloratissimi sparsi per tutta la sala del centro congressi.

Nella scena di #coco che stiamo vedendo, Miguel suona la chitarra del suo avo e viene trasportato nel mondo dei morti' #d23Expo — BadTaste.it (@badtasteit) July 14, 2017

Miguel si rende conto di poter vedere i defunti, attraversa un ponte verso la terra dei morti insieme al suo cane Dante #d23Expo #Coco — BadTaste.it (@badtasteit) July 14, 2017

In #Coco ci sono canzoni messicane tradizionali e originali, Camilo Lara fa da consulente per le musiche #D23Expo — BadTaste.it (@badtasteit) July 14, 2017

Vediamo un'ultima clip di #Coco: gli antenati sono confusi nel vedere Miguel, e lo portano nel reparto delle 'riunioni famigliari' #D23Expo — BadTaste.it (@badtasteit) July 14, 2017

Miguel si giustifica per aver preso la chitarra, ma i parenti non vogliono sentirne parlare: per loro la musica e' una maledizione #D23Expo — BadTaste.it (@badtasteit) July 14, 2017

Per tornare dai vivi, Miguel deve ricevere la benedizione degli avi, loro gliela danno a patto che smetta di suonare #Coco #D23Expo — BadTaste.it (@badtasteit) July 14, 2017