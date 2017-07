Doporitroveremoanche in

Probabilmente sì, stando alla risposta data da Jon Favreau a Jimmy Kimmel durante un’apparizione al celeberrimo Live show avvenuta mercoledì scorso e collegata alla promozione del film di Jon Watts. Quando il presentatore ha chiesto al regista e attore se comparirà nei prossimi film degli Avengers, Favreau ha sostanzialmente dato una risposta affermativa… parlando però dei suoi futuri “piani di viaggio”.

Favreau: Non so quanta libertà di parlare io abbia, ma ti posso dire che sarò ad Atlanta… durante le riprese di Avengers. Ma non so cosa accadrà! Kimmel: Beh, un piccolo indizio sulla tua presenza! Favreau: Quello che dici è interessante, hai toccato una questione interessante!

Considerato che le riprese della pellicola sono terminate da poco, non sappiamo se Jon Favreau si stia riferendo agli eventuali reshoot del blockbuster, a delle riprese di seconda unità, direttamente al quarto capitolo o, magari, a entrambe le cose.

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.